Nonato cita lições de brasileiros para jogo do Fluminense contra o Chelsea

O volante Nonato, um dos destaques do Fluminense até aqui no Mundial de Clubes, concedeu entrevista após o treino desta segunda-feira (7/7), que finalizou a preparação tricolor para enfrentar o Chelsea (ING), nesta terça (8/7), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O jogador é um dos três volantes que já marcaram pelo Flu no Mundial.

Dessa forma, o jogador avaliou o confronto contra os londrinos, lembrando que eles já enfrentaram duas equipes brasileiras. Assim, segundo Nonato, esses jogos contra Flamengo e Palmeiras podem servir para possíveis lições ao time quando entrarem em campo nesta terça. No caso, o Flamengo venceu o Chelsea por 3 a 1, enquanto o Palmeiras perdeu por 2 a 1, caindo nas quartas de final.

LEIA MAIS: Renato elogia Chelsea e ‘desafia’ jornalistas: ‘Se garantem?’

“Acho que temos que ver jogos dos clubes brasileiros e tirar lições necessárias. Tanto positivas quanto negativas. Ver o que o Flamengo fez que conseguiu virar a partida. Também o que o Palmeiras fez que não foi um primeiro tempo tão bom, mas no segundo tempo conseguiram melhorar. Podiam empatar e tudo poderia acontecer. Eu assisti ao jogo. Temos que levar como lição o comportamento dos brasileiros para conseguir minimizar nossa margem de erro para o duelo contra o Chelsea”, avaliou.

Jogador alerta para velocidade do rival do Fluminense

Nonato também falou da qualidade do time inglês. Ele alertou para a velocidade do adversário, especialmente dos pontas.

“Meio campo forte. Com jogadores que atacam bem o espaço e muito velozes pelas pontas. Tem que tomar cuidado com essas infiltrações. Tem muitos jogadores jovens e sabemos que é um time bastante intenso e teremos que lidar com esses pontos fortes”, alertou.

Ele finalizou falando sobre a campanha do Fluminense no Mundial. Segundo ele, não havia muita crença no título, mas que a humildade do time jogo a jogo foi determinante para avançarem as fases do torneio.

“Na primeira entrevista, disse que não seria nenhuma surpresa se fosse para jogar e bater de frente com o Borussia (Dortmund) na estreia. Trabalhamos para isso, sabemos a qualidade do nosso time. Você não imagina que ser campeão Mundial é tão tangível assim. Mas estou falando de desempenho. A forma que estamos lutando e batalhando. Não é só técnica e tática, é também a entrega. Com toda humildade do mundo, mantemos os pés no chão. Temos que saber que é mais desafio pensar no título”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.