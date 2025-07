Scarpa avalia treinos e define sequência do Atlético após a pausa como ‘sinistra’

Gustavo Scarpa é um dos principais nomes do elenco do Atlético Mineiro - (crédito: Pedro Souza / Atlético)

A pausa no calendário do futebol brasileiro está terminando. No próximo fim de semana, o Campeonato Brasileiro está de volta e o primeiro confronto do Atlético Mineiro é o Bahia. Gustavo Scarpa, um dos principais nomes do elenco, já está de olho nas próximas partidas do Galo na temporada. Aliás, ele avaliou como ‘sinistra’ a sequência da equipe entre Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

“É uma sequência sinistra de jogos, um calendário apertado nesse ano atípico. Mas é o que temos. Tem que se preparar e confiar no trabalho do pessoal fisiologia e da preparação física, que está tentando se ajustar ao calendário maluco”, disse.

Serão seis partidas em um período de 15 dias. Entre um jogo e outro, o Galo terá poucos dias de diferença. Além disso, ainda com uma viagem para Colômbia pelos playoffs da competição continental.

12/7 – Bahia x Atlético – Brasileiro

17/7 – Bucaramanga-COL x Atlético – Sul-Americana

20/7 – Palmeiras x Atlético – Brasileiro

24/7 – Atlético x Bucaramanga-COL – Sul-Americana

27/7 – Flamengo x Atlético – Brasileiro

No entanto, o meia destacou em entrevista ao canal do clube a importância dos treinos durante esta intertemporada.

“Está fazendo no jogo oficial acertar umas dessas (em tom de brincadeira). O importante é continuar tentando, praticando, aprimorando no dia a dia. Como estamos em uma pré-temporada, acredito que a parte física é o mais importante. Mas, quando conseguimos aliar a parte física com uma boa qualidade técnica, conseguimos aproveitar melhor o treino”, afirmou.

Scarpa foi um dos destaques da vitória do Atlético no jogo-treino contra o Betim, no sábado (5), na Cidade do Galo. Ele marcou dois gols de fora da área. Hulk marcou o terceiro gol da equipe.

