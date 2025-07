Ainda sem Davide Ancelotti, Botafogo se reapresenta no CT Lonier

Após a eliminação no Mundial de Clubes e a demissão de Renato Paiva, o Botafogo se reapresentou nesta segunda-feira (7), no CT Lonier, após cinco dias de folga. Enquanto a diretoria finaliza os detalhes para a chegada de Davide Ancelotti, o clube será mais uma vez comandado de forma interina por Cláudio Caçapa, auxiliar técnico da comissão permanente.

A diretoria alvinegra já acertou com Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti e atual auxiliar técnico da Seleção Brasileira. O italiano deve chegar na quarta-feira para concretizar a sua ida ao Glorioso. Davide, aliás, será o sétimo técnico da era SAF do Botafogo, que teve início com a venda do futebol no fim de 2021. A média é de um treinador a cada seis meses, e o português Luís Castro foi o único a superar um ano no cargo até aqui.

Enquanto isso, Cláudio Caçapa segue coman homem de confiança de Textor e comanda os treinos desta semana. Ele, afinal, deve comandar a equipe na partida contra o Vasco, no sábado (12), às 18h30, no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ausências e reforços no Botafogo

Após grande destaque, Igor Jesus e Jair foram para o Nottingham Forest, da Inglaterra, e não estiveram na reapresentação do elenco. O zagueiro Bastos continua se recuperando de uma cirurgia, portanto, também não ficou disponível para atividades.

Por outro lado, o clube se reforçou com cinco novas contratações: Arthur Cabral chega para substituir Igor Jesus no ataque e Kaio Pantaleão deve ganhar a vaga de Jair na zaga. Além deles, Álvaro Montoro e Joaquín Correa chegam com grande expectativa para a sequência da temporada.

