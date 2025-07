Zé Elias indica caminho para título do Fluminense: ‘Jogar futebol’

Ex-jogador da Seleção Brasileira e atualmente comentarista na ESPN, o ex-volante Zé Elias conversou rapidamente com a equipe do Jogada10 no último final de semana, durante o lançamento da Bayer Academy, primeira escolhinha de futebol de um time alemão fora da Europa. Entre uma pergunta e outra sobre o projeto, o paulista rasgou elogios ao Fluminense e disse que vê o time carioca com totais condições de ser campeão mundial. Qual é o caminho?

“Tem que jogar futebol, com o time de Renato Gaúcho fez muito bem até aqui. O Fluminense tem que adaptar-se bem aos adversários, explorando as suas fraquezas e aproveitando-se dos pontos fortes do Tricolor”, comentou Zé Elias.

O Fluminense está na semifinal da Copa do Mundo de Clubes após empatar com o Borussia Dortmund, vencer o Ulsan e empatar com o Mamelodi na fase de grupos. Depois, despachou a Inter de Milão e o Al Hilal, caindo no caminho do Chelsea. Dessa forma, cariocas e londrinos se enfrentam nesta terça-feira (8/7), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA). Avançando, o Flu pega o PSG ou o Real Madrid na grande final, domingo (13).

Além do Tricolor, o Brasil teve outros três representantes no Mundial de Clubes: Botafogo e Flamengo, que caíram nas oitavas de final, e o Palmeiras, derrotado pelo mesmo Chelsea nas quartas de final. O quarteto, portanto, avançou da fase de grupos, indicando força. Vale lembrar que eles se classificaram por terem conquistados as Libertadores entre 2021 e 2024. Zé Elias deixa a sua análise:

“O futebol brasileiro mandou um recado importante para o mundo. Mostramos que sim, somos capazes — ao contrário do que muitos pensavam. Por meio dos quatro clubes que participaram, mostramos que o Brasil continua sendo um grande celeiro de craques, com times capazes de fazer grandes partidas. Não vou dizer que enfrentamos os europeus de igual para igual, porque ainda existe uma diferença. Mas mostramos que ainda temos muita qualidade.”, acrescentou o ex-volante, que defendeu o Bayer Leverkusen entre 1996 e 1997.

Bate-papo com Zé Elias sobre a Bayer Academy, em São Paulo

“Fico muito feliz com esse projeto. Conheço a seriedade que existe dentro do Bayer Leverkusen — presenciei isso durante um ano. Também fico muito contente pelo Paulo Sérgio (ex-jogador que está à frente do projeto), uma pessoa séria e de caráter, ter aceitado esse desafio. Mais feliz ainda fico pelas crianças, que terão a oportunidade de trabalhar em uma instituição séria, com pessoas comprometidas. É um trabalho de cunho social. Futebol e esporte são essenciais para a sociedade.”

Intercâmbio com o futebol alemão

“Faz muito sentido essa parceria com o futebol alemão. As pessoas vão conhecer a metodologia alemã, mas também perceber que há uma preocupação genuína em formar não só atletas de qualidade, mas também bons cidadãos — seja como jogadores de futebol ou como profissionais em outras áreas. Tenho certeza de que será um grande sucesso.”

Importância da Escolinha do Bayer Leverkusen no Brasil

“Hoje em dia, o futebol é globalizado. Podemos assistir a jogos do mundo inteiro. Por isso, a entrada do Bayer Leverkusen no Brasil é algo muito importante. As pessoas vão poder conhecer essa metodologia de trabalho, mas também perceber o foco em oferecer ótimas condições de formação. A escolinha tem tudo para ser um grande sucesso.”

