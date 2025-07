Atacante do Chelsea recebe indireta da ex-namorada antes de jogo contra o Fluminense

O Chelsea desafiou a desconfiança com relação a como seria seu desempenho no Mundial de Clubes. Após um tropeço contra o Flamengo, ainda na etapa de grupos, a equipe inglesa conseguiu alcançar as semifinais do torneio. Apesar de ser desfalque do confronto decisivo com o Fluminense pelas semifinais por cumprir suspensão, o centroavante Liam Delap passou por uma situação incômoda fora dos gramados, na véspera da partida.

Afinal, o atacante, de 22 anos, foi alvo de indiretas da sua ex-namorada, Leanna Paul. A influenciadora, de 25 anos, criticou o antigo companheiro depois do fim do relacionamento com um ano de duração.

Leanna deu indícios que o namoro com o jogador do Chelsea passou por turbulências na reta final.

“Você não consegue manter alguém leal apenas amando mais essa pessoa”, disparou a influenciadora.

Liam transferiu-se para os Blues após o fim da última temporada. O clube desembolsou 30 milhões de libras (quase R$ 229 milhões na cotação atual) para contratá-lo junto ao Ipswich Town. O Mundial de Clubes, aliás, é a primeira competição do centroavante pelo seu novo clube. No torneio, o atacante inglês já marcou contra o Espérance, da Túnisia, e deu assistência contra o Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

Até o momento, são apenas cinco jogos, sem gols ou assistências, além de não apresentar atuações de destaque. Inclusive, há grandes chances de se tornar reserva a partir deste momento. Afinal, o Chelsea acertou a contratação de João Pedro junto ao Brighton.

Chelsea soma histórico contra brasileiros no Mundial de Clubes

Logo no embate contra o Palmeiras, Delap já ficou como opção no banco e o brasileiro foi o titular, com desempenho importante. Em seguida, João Pedro pode ter uma situação inusitada em seu início de trajetória pelos Blues. Isso porque enfrentará o Fluminense, clube onde começou nas categorias de base.

O Chelsea medirá forças com o Tricolor das Laranjeiras, nesta terça-feira (08), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Além de Delap, o zagueiro Cowill também cumprirá suspensão diante do adversário brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.