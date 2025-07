Crespo é regularizado e pode estrear pelo São Paulo contra o Flamengo

O São Paulo conseguiu regularizar a situação de Hernán Crespo e terá a reestreia do treinador contra o Flamengo no sábado (12), em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Anunciado no dia 18 de junho, o técnico argentino aguardava a resolução da rescisão entre o Tricolor e Luís Zubeldía.

Com as partes acertadas para o pagamento da rescisão do ex-comandante, o São Paulo conseguiu se livrar do imbróglio e inscreveu Hernán Crespo no BID, da CBF. Assim, o argentino poderá estar à beira de campo no Maracanã.

Crespo se enquadra nas características que deseja a diretoria, além de ter muita identificação com o clube e o torcedor. Além disso, o treinador estava livre no mercado antes do acerto. Assim, o São Paulo não arcou com uma multa rescisória, apenas com salário e seus direitos de imagem.

Esta será a segunda passagem de Hernán Crespo pelo São Paulo. Na primeira, em 2021, o comandante foi campeão paulista e somou 24 vitórias em 53 partidas. O técnico terá os reforços de Lucas Moura e Ferreirinha, que voltaram a treinar com o elenco do Soberano nesta segunda-feira (7).

O São Paulo treinará todos os dias desta semana no período da manhã. Na sexta, à tarde, viaja ao Rio de Janeiro para retomar sua trajetória no Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.