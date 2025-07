Inter tem missão de resolver pendências em segunda semana da intertemporada

O Inter vive os últimos momentos da sua intertemporada nesta semana e tem a tarefa de solucionar algumas pendências. Antes do seu retorno aos compromissos, o Colorado pretende recuperar jogadores machucados, assim como concretizar negociações por reforços. Aprimorar o entrosamento dos atletas, retomar a plenas condições física do grupo e ajustes táticos são outras prioridades.

Inclusive, o técnico Roger Machado teve oportunidade de fazer experiências em apenas um teste durante a paralisação na temporada. Afinal, o Internacional venceu o Brasil de Farroupilha por 3 a 1 em jogo-treino, no CT Parque Gigante, no último sábado (5).

Na ocasião, o comandante teve à disposição praticamente todo o grupo. Além dos jogadores que seguem entregues ao departamento médico, o lateral-esquerdo Bernabei, os volantes Bruno Gomes, Fernando e o atacante Vitinho, apenas o lateral-direito Aguirre não participou do teste. A comissão técnica optou por poupar o lateral argentino devido a dores na coxa, após sofrer uma pancada.

Com isso, ele está sem treinar com os demais companheiros desde a última quinta-feira (03). Nesta semana, haverá um planejamento especial com Aguirre, pois a intenção é que esteja disponível para a volta do Brasileirão. O retorno de Bernabei não é uma situação concreta e, sim, uma possibilidade.

Roger sofre com obstáculos no Inter

Com a ausência do camisa 35, Alan Benítez, único reforço do Internacional nesta segunda janela de transferências, já esteve em campo como titular no seu primeiro teste. Apesar de Vitão não ter limitações, o treinador decidiu deixar o zagueiro no segundo time para testar alternativas. Afinal, não há uma certeza se o pedido de efeito suspensivo entregue pelo clube será aceito pelo STJD. A respeito das contratações, o foco do Colorado passa a ser qualificar o seu meio de campo.

O Inter enviou propostas para dois atletas que estão no futebol argentino. No caso, o uruguaio Alan Rodríguez, do Argentinos Juniors, e o colombiano Juan Camilo Portilla, do Talleres. Em ambas as situações, o Inter sofrerá com concorrências. No primeiro cenário com o Boca Juniors e, na segunda situação, a disputa é com o River Plate. De acordo com a imprensa argentina, a oferta dos gaúchos ao Argentinos Juniors por Alan Rodríguez foi de 4 milhões de dólares (quase R$ 24 milhões na cotação atual).

Já nas tratativas com o Talleres, a investida foi de 3 milhões de dólares (próximo a R$ 18 milhões na cotação atual) para adquirir 50% dos direitos econômicos. Contudo, a quantia foi considerada inferior ao ideal pelo presidente do clube argentino, Andrés Fassi.

O primeiro compromisso do Colorado no retorno da temporada será contra o Vitória, no próximo sábado (12), às 16h30, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileirão. Um resultado positivo é essencial para os gaúchos terem condições de deixar a zona de rebaixamento.

