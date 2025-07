Di María é apresentado no Rosario Central e se emociona no retorno

Ángel Di María foi oficialmente apresentado pelo Rosario Central nesta segunda-feira (7) e não segurou a emoção ao retornar ao clube que o revelou. Em coletiva no Estádio Gigante de Arroyito, o campeão do mundo agradeceu o apoio da torcida e falou sobre o sonho de voltar a vestir a camisa do time do coração.

“Sonhava com esse momento há muito tempo. Voltar com minha família e vestir essa camisa de novo é algo muito especial”, disse o atacante.

O craque de 36 anos já treinou com o elenco e pode estrear no próximo sábado. Ele também falou sobre o desejo de encerrar a carreira no clube, mas afirmou que ainda quer competir em alto nível.

“O que falta na minha carreira? Ser campeão com o Rosario Central”, afirmou.

Ao fim da apresentação, Di María foi ao gramado ao lado da esposa e das filhas, emocionado, para reencontrar a torcida e começar um novo capítulo em casa.

