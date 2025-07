Internacional conclui troca de telões do Beira-Rio

O Internacional concluiu, nesta segunda-feira (7), a troca de telões do Beira-Rio, realizada durante a pausa no calendário para a disputa do Mundial de Clubes. O torcedor colorado já pode conferir a novidade na partida contra o Vitória, no próximo sábado, na volta do Campeonato Brasileiro.

“A modernização dos telões do Estádio Beira-Rio é um passo importante para o Internacional, reforçando nosso compromisso com a excelência e a inovação. Em parceria com a Imply e a Brio, estamos investindo em tecnologia de altíssima definição, três vezes superior ao padrão exigido pela Fifa, o que elevará a experiência da nossa torcida a um novo patamar”, destacou André Dalto, vice-presidente de Administração do Inter.

De acordo com o clube, cada telão mede 12,48 metros de altura por 6,72 metros de largura, totalizando uma área de 83,86 metros quadrados. Ambos os painéis são de LED Full Color de altíssima definição. Eles, afinal, são capazes de exibir 280 trilhões de cores formadas a partir de mais de 1.800.000 LEDs em cada um.

Os telões, aliás, contam com resolução P6,67, mais de três vezes superior do que exige a Fifa, que recomenda o uso de painéis com resolução P20 em estádios e arenas.

