Primeiro contato de Mavie e Mel, segunda filha de Neymar e Bruna, viraliza na web

Neymar, Bruna Biancardi e Mavie tiveram primeiro contato com Mel, no último sábado (05) - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

A ansiedade de Neymar e Bruna Biancardi com a chegada de Mel terminou no último sábado (5). O parto da segunda filha do casal ocorreu no Hospital São Luiz Star, em São Paulo. A primeira interação entre Mavie e a irmã virou destaque. Afinal, a filha mais velha do relacionamento entre o craque e a influenciadora protegeu a nova integrante da família, além de enchê-la com carinhos. A atitude causou repercussão entre internautas.

Familiares e amigos do casal estiveram presentes no hospital para acompanhar o parto de Mel. Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a segunda gravidez durante a comemoração do Natal no ano passado. Mais recentemente, a influenciadora sinalizou que chegou a um consenso com o camisa 10 do Santos para não realizar uma festa para celebrar os dois anos de Mavie.

Assim, durante uma interação com seus seguidores nas redes sociais, a empresária esclareceu que a preferência do casal será promover uma viagem para comemorar a data. Depois de Mavie completar o seu primeiro ano de vida, Neymar ainda defendia o Al-Hilal, ou seja, morava na Arábia Saudita.

Naquela ocasião, como vivia distante de grande parte dos seus amigos, o astro e Bruna optaram por fazer duas festas. Uma delas ocorreu exatamente no Oriente Médio, em um resort na ilha de Ummahat, no mar vermelho, uma região conhecida como “Maldivas da Arábia Saudita”. A celebração foi restrita, pois apenas de familiares e amigos próximos marcaram presença. A segunda comemoração teve dimensões maiores e ocorreu na mansão de Neymar, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Santos parabeniza Neymar pelo nascimento de Mel

O Santos postou nas redes sociais uma mensagem para Neymar e a mulher do jogador, Bruna Biancardi. São felicitações pelo nascimento de mais uma filha do atacante, Mel.

“Seja bem-vinda à nação santista, Mel! Toda a felicidade do mundo para os papais. Saudações alvinegras”, escreveu o Santos.

Bruna Biancardi precisou passar por uma cesariana de emergência após o rompimento da bolsa. Mas tudo correu bem. Assim, ela postou as primeiras fotos com a filha, a segunda que Biancardi tem com o jogador. A primeira, Mavie, nascida em 6 de outubro de 2023, está com 1 ano e 9 meses. Além de Mel e Mavie, Neymar é pai de Davi Lucca, de 13 anos (nascido em 24/08/2011), com Carol Dantas, e Helena, 1 ano (nascida em 3/7/2024), com Amanda Kimberlly.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.