Galatasaray pode quebrar recorde no futebol turco por Osimhen

O Galatasaray está disposto a fazer história para contratar Victor Osimhen em definitivo. Depois de uma temporada brilhante com a camisa do clube, o atacante nigeriano virou prioridade máxima dos turcos.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube apresentou uma oferta de 50 milhões de euros (R$ 320 milhões), com mais 5 milhões em bônus, para convencer o Napoli a liberar o jogador. Mas os italianos não cederam e seguem pedindo um valor mais alto, próximo da multa rescisória de 75 milhões de euros (R$ 480 milhões).

Apesar disso, Osimhen já teria aceitado os termos salariais propostos e está pronto para assinar contrato até 2028.

“Ele está animado com a chance de voltar”, revelou Romano.

Na temporada passada, Osimhen brilhou: marcou 37 gols em 40 partidas e foi decisivo na conquista do Campeonato Turco e da Copa. Com esse desempenho, se tornou ídolo em Istambul.

O problema, agora, é convencer o Napoli. Enquanto isso, o Al Hilal, da Arábia Saudita, observa a negociação e pode entrar na briga. O clube estaria disposto a pagar a multa, mas ainda não chegou a um acordo com o jogador.

Galatasaray pode bater recorde nacional por Osimhen

Se a negociação com o Galatasaray for concretizada, Osimhen deve bater todos os recordes do mercado turco. O jogador mais caro da história do clube até aqui é Gabriel Sara, contratado por 18 milhões de euros (R$ 115,2 milhões) no ano passado — valor que superou o de Mário Jardel, comprado em 2001 por 17 milhões de euros (R$ 108,8 milhões).

Além disso, a contratação superaria a maior transação do futebol turco até hoje: os 19,5 milhões pagos pelo Fenerbahçe por En-Nesyri em 2024.

Caso o acerto se confirme, Osimhen vai se tornar não só a maior contratação da história do Galatasaray, mas também do país, mudando o patamar do mercado turco.

