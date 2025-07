Boto agenda reunião com presidente do Flamengo após veto de contratação

O clima na Gávea pesou. A recente decisão do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista (Bap) de vetar a contratação do atacante Mickey Johnston, do West Bromwich, abriu uma ferida na relação com o diretor de futebol José Boto. Afinal, o dirigente português solicitou uma reunião com o mandatário para redefinir os limites de sua autonomia no comando do futebol rubro-negro. A informação é do jornalista Julio Miguel Neto.

O clima internamente está “estranho”. Inclusive, as negociações do Flamengo estão paralisadas neste momento até que Boto e Bap conversem. Isso vale para Carrascal, por exemplo, que agora tem a situação travada. A informação é do canal Venê Casagrande.

A interferência direta de Bap na negociação com o atacante irlandês deixou o português completamente incomodado. Há relatos internos de um profundo mal-estar e questionamentos sobre a cadeia de comando no departamento de futebol. Dessa forma, uma possível demissão do português pode acontecer.

Além disso, as apostas em atletas como Juninho e até mesmo Jorge Carrascal, próximo de ser contratado, trazem ainda mais desconfiança em relação ao trabalho do diretor. O nome de Mickey Johnston foi uma indicação do scout, marca registrada do português. O recuo do clube diante de questionamentos externos e internos é um claro enfraquecimento do dirigente nos bastidores.

Enquanto isso, o Rubro-Negro se prepara para voltar a campo no próximo sábado (12), às 16h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão. A partida será contra o São Paulo no Maracanã.

