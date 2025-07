Champions 2025/26 tem início nesta terça-feira

Champions 2025/26 tem o seu pontapé inicial com dez jogos nesta terça, 8/7 - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Começa nesta terça-feira, 8/7, com dez jogo, a Liga dos Campeões 2024/25. Serão 14 jogos de ida da primeira fase eliminatória, reunindo 28 equipes dos países menos ranqueados da UEFA. Trata-se de uma mudança importante na fórmula de disputa em relação aos anos anteriores. Afinal, até a temporada passada rolava uma pré-fase com quatro equipes dos países de pior ranking (normalmente Gibraltar, San Marino, Andorra e Ilhas Faroe ou Islândia). O campeão avançava para a primeira fase. Mas, agora, essas equipes já entram direto no mata-mata.

Todos os 28 times desta fase levam para casa um prêmio de participação de R$ 1,6 milhão. Quem avança de fase, garante outros R$ 1,6 milhão de premiação.

Tem time tradicional nesta 1ª fase da Champions

Mas há times relevantes nesta primeira fase. Um exemplo é o Malmö, um dos grandes da Suécia, que já foi vice-campeão da Champions em 1979, além de ser o maior campeão de seu país, com 24 títulos suecos.

Além do Malmö, destaque para o FCSB, novo nome do traduicional Steaua Bucareste. Tem a maior torcida da Romênia, que desde 2011 atua sob o nome FCSB após uma disputa judicial com o Exército romeno, que manteve os direitos sobre o nome original e o escudo. Vale dizer que sob o nome de Steaua o time foi simplesmente o campeão da Champions 1985/86, batendo o Barcelona na final.

Jogos de ida da 1ª fase eliminatória da Champions 2025/26

8/7 (Terça-feira)

Kups (Finlândia) x Milsami (Moldávia).

Saburtalo (Geórgia) x Malmö FF (Suécia).

Noah (Armênia) x Budu?nost Podgorica (Montenegro).

Levadia Tallinn (Estônia) x R?gas FS (Letônia).

Olimpija Ljubljana (Eslovênia) x Kairat Almaty (Cazaquistão).

The New Saints (País de Gales) x Shkëndija (Macedônia do Norte).

Vikingur (Islândia) x Lincoln Red Imps (Gibraltar).

Drita (Kosovo) x Differdange (Luxemburgo).

Egnatia (Albânia) x Breiðablik (Islândia).

Virtus (San Marino) x Zrinjski Mostar (Bósnia e Herzegovina).

9/7 (Quarta-feira)

Zalgiris (Lituânia) x Hamrun Spartans (Malta).

Ludogorets (Bulgária) x Dinamo Minsk (Belarus).

FCSB (Romênia) x Inter D’Escaldes (Andorra).

Shlebourne (Irlanda) x Linfield (Irlanda do Norte).

Os concorrentes da Champions 20125/26

As fases eliminatórias contarão com 53 times que disputarão mata-matas até a definição de sete classificados. Assim, se juntarão aos 29 já garantidos na fase de liga, Estas são as equipes mais bem colocadas dos países com os melhores coeficientes da UEFA. Alguns países terão até seis representantes, sendo o caso da Inglaterra, que, por ter o melhor ranqueamento garante cinco vagas, mas também teve o campeão da Liga Europa (que se classifica automaticamente), o Tottenham.

Os times já classificados para a fase de grupos são:

Inglaterra – 6 clubes

Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United e Tottenham Hotspur

Espanha – 5

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Villarreal

Itália – 4

Napoli, Inter de Milão, Atalanta e Juventus

Alemanha – 4

Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt

França – 3

PSG, Olimpique e Monaco

Holanda – 2

PSV Eindhoven e Ajax

Portugal

Sporting

Bélgica

Union Saint-Gilloise

Turquia

Galatasaray

República Tcheca

Slavia Praga

Grécia

Olympiacos

