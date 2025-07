Verratti é apresentado pelo Al Duhail e segue no futebol do Qatar

Marco Verratti foi oficialmente apresentado como novo jogador do Al Duhail, do Qatar - (crédito: Foto: Divulgação)

Marco Verratti foi oficialmente apresentado como novo jogador do Al Duhail nesta segunda-feira, dando início à sua segunda passagem pelo futebol do Qatar. Aos 32 anos, o meio-campista italiano chegou ao clube após encerrar sua etapa no Al Arabi. Lá, atuou na última temporada e marcou quatro gols, além de distribuir quatro assistências em 19 jogos.

“Estou muito animado com essa nova fase e quero ajudar o Al Duhail a conquistar grandes resultados”, afirmou Verratti durante a apresentação.

No Al Duhail, Verratti vai dividir o vestiário com nomes como o atacante Krzysztof Piatek e o lateral Youssouf Sabaly, recém-contratados pelo clube, que também conta com o espanhol Luis Alberto.

O time terminou a última edição da Qatar Stars League na segunda colocação, atrás somente do Al-Sadd.

