Cruzeiro x Fluminense, pelo Brasileirão sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Restam três rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20. Assim, Cruzeiro e Fluminense medem forças, nesta terça-feira (8), às 21h (de Brasília), no Castor Cifuentes, pela 17ª rodada. Enquanto a Raposa busca carimbar a vaga, os Moleques de Xerém necessitam vencer para entrar no G8.

Dessa forma, a equipe celeste soma 29 pontos e, atualmente, ocupa a terceira colocação. O Tricolor, por sua vez, tem 23 pontos, na nona posição, um atrás de América-MG e Fortaleza.

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (8) terá a transmissão do SporTV e da CruzeiroTV.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa perdeu a invencibilidade de nove partidas na temporada após revés para o Uberaba, pelo Campeonato Mineiro da categoria. No entanto, na competição nacional, a última derrota foi em maio, contra o Corinthians, Desde então, vem de uma sequência de triunfos contra Cuiabá, Grêmio, Internacional, Atlético-GO e Bahia. O time quer garantir matematicamente a vaga e tentar encostar em Palmeiras (líder) e Red Bull Bragantino.

Como chega o Fluminense

A preparação para o duelo chegou ao fim nesta segunda-feira (7), com atividade na Cidade do Galo, CT do Atlético-MG. Assim, a novidade entre relacionados é o atacante Arthur Henrique, que é o terceiro atleta com mais jogos entre os juniores em seu primeiro ano junto à categoria. Por fim, embalado pela classificação sobre o Flamengo para a final do Torneio OPG, o Flu vive sua maior série de vitórias no ano, com cinco, sendo três sem ser vazado.

CRUZEIRO X FLUMINENSE

17ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20

Data: 08/07/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Castor Cifuentes, Nova Lima (MG)

CRUZEIRO: Marcelo Eráclito; Janderson, Bruno Alves, Gustavo Carvalho e Nicolas Pontes; Murilo Rhikman, Cauan Baptistella, Rhuan Gabriel e Filipe; Kenji e André. Técnico: Luciano Dias

FLUMINENSE:.Gustavo Felix; Júlio Fidelis, Gorgulho, Gustavo Cintra e Miguel Sampaio; Dohmann, Fabinho e Matheus Pedro; Wesley Natã, Kelwin e Keven Samuel. Técnico: Felipe Canavan

Árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG)

Auxiliares: Douglas almeida Costa (MG) e Suellen das Graças Gonçalves Silva (MG)

