Fifa destaca reencontro de Mbappé com o PSG

O Mundial de Clubes, que já chega em sua reta decisiva, destinou alguns duelos épicos entre certos jogadores e seu ex-times. Exemplos não faltam: como Jorginho, do Flamengo, contra o Chelsea (ING); João Cancelo, do Al-Hilal (SAU), contra o Manchester City (ING); e até mesmo Messi, do Inter Miami (EUA) contra o PSG (FRA).

E falando no Paris Saint-Germain, o time francês terá seu primeiro reencontro com ninguém menos que Kylian Mbappé. Afinal, o atacante de 26 anos agora veste as cores do Real Madrid (ESP), adversário do PSG na segunda semifinal do Mundial de Clubes.

LEIA MAIS: Mbappé retira denúncia de queixa de assédio contra o PSG antes de semifinal

Tal duelo é, aliás, destaque no site da Fifa nesta segunda-feira (7/7), antevéspera do jogo em questão. A entidade máxima do futebol relembrou o início do jogador no Monaco, falando também sobre seu período de sete anos no PSG. O craque chegou no Paris em 2017, anotando incríveis 256 gols em 308 jogos. Dessa forma, deixou a capital da França como maior artilheiro da história do clube, superando nomes como Cavani, Ibrahimovic e Neymar.

Mbappé deixa o PSG para se juntar ao Real Madrid

Após muita negociação, o jogador decidiu deixar o PSG de graça para buscar novos ares no Real Madrid, time com quem flertava desde muito cedo. Houve até litígio entre as partes durante as negociações, aliás. Assim, já em sua segunda temporada pelos Merengues, ele pode contribuir para salvar 2024/25. Isso porque o time sofreu na mão do Barcelona e chegou ao Mundial com “apenas” uma conquista – a Supercopa europeia (2 a 0 contra a Atalanta (ITA), em sua estreia). Foram três vices: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, além da eliminação nas quartas de final da Champions League.

Agora, contra o seu ex-time, pode ajudar a garantir vaga na final do Mundial, encerrando o sonho parisiense de uma possível “temporada perfeita”. Quem levará a melhor no duelo de quarta (9/7), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium: o parisiense Mbappé, do Real Madrid, ou o Paris Saint-Germain?

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.