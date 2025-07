Fluminense deve manter três zagueiros contra o Chelsea; veja o provável time

O Fluminense ainda conta com dúvidas para escalar o time que enfrentará o Chelsea (ING), pela semifinal do Mundial de Clubes, nesta terça-feira (8/7). No entanto, mesmo com desfalques, a tendência é que o técnico Renato Gaúcho mantenha a formação com três zagueiros, bem-sucedida diante a Inter de Milão (ITA), nas oitavas, e Al-Hilal (SAU), nas quartas.

Segundo publicação do “ge” desta segunda-feira (7/7), respectivamente Renê e Hércules devem ganhar as vagas de Freytes e Martinelli, suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Além disso, Guga pode surgir entre os titulares.

LEIA MAIS: Técnico do Chelsea rechaça favoritismo contra o Fluminense

Renê é lateral-esquerdo de origem, mas a boa saída de bola e o fato de ser canhoto são diferenciais para que ele assuma a vaga de Freytes, zagueiro pela esquerda. Assim, Fuentes seguirá na ala-esquerda, já que foi o substituto do próprio Renê, suspenso contra o Al-Hilal. Já no meio-campo, a troca é a mesma que ocorreu durante o intervalo na vitória por 2 a 1 sobre os sauditas. Hércules entrará na vaga de Martinelli. O camisa 25 foi a campo e marcou o segundo gol, que garantiu a classificação tricolor – ele já marcara contra a Inter.

O ala-direito Samuel Xavier, com desgaste muscular, pode não estar apto a começar jogando. Dessa forma, Guga é o favorito a iniciar em seu lugar no setor. Assim, a provável escalação do Fluminense conta com: Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Renê; Guga (Samuel Xavier), Bernal, Nonato, Hércules e Fuentes; Arias e Cano.

