Manchester United recusa documentário da Amazon após veto de Rúben Amorim

O Manchester United recusou a proposta da Amazon Prime para a produção de um documentário da série ‘All or Nothing’, mesmo após meses de conversas e uma oferta recorde de mais de 11 milhões de euros (mais de R$ 70 milhões) — a maior já feita pela plataforma a um clube de futebol. A série já teve versões com Arsenal, Manchester City e Tottenham.

Apesar do apoio do setor comercial do clube, incluindo a INEOS e o CEO Omar Berrada, o projeto foi cancelado no início do verão europeu. De acordo com informações do ‘The Athletic’, o principal motivo foi a rejeição do técnico Ruben Amorim.

“A presença constante das câmeras seria uma distração e poderia atrapalhar o desempenho da equipe”, avaliou Amorim, segundo a publicação.

O treinador português se mostrou contrário à ideia logo após o fim da temporada 2024/25, e, com base em sua opinião, a direção executiva do clube decidiu encerrar as negociações com a Amazon.

Outros fatores também pesaram, como o calendário apertado da próxima temporada e detalhes do contrato comercial que não agradaram ao clube.

Vivendo uma fase financeira difícil — com dívidas acima de 800 milhões de euros (R$ 5.12 bilhões) e fora das competições europeias —, o Manchester United até poderia ter um alívio com o acordo, mas optou por seguir o caminho sugerido por seu treinador.

“A prioridade agora é garantir estabilidade esportiva e confiar no trabalho de Ruben Amorim”, reforçou a diretoria, de acordo com o ‘The Athletic’.

