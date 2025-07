Saiba quais são os pilares do Fluminense no Mundial de Clubes

Fluminense chega na semifinal do Mundial com méritos - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Os jornalistas Dario Vasconcelos, Aline Bravo e Rodrigo Seraphim, do “Terrabolistas” – programa do canal Terra no YouTube – analisaram nesta segunda-feira (7/7) a campanha do Fluminense no Mundial de Clubes. O trio, afinal, destacou dois pilares do tricolor, semifinalista contra o Chelsea (ING), em jogo marcado para esta terça-feira (8/7), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Para eles, o goleiro Fábio e o técnico Renato Gaúcho merecem destaque. Segundo os jornalistas, ambos são os principais destaques do Fluminense no Mundial de Clubes. A experiência de ambos, dessa forma, é o que chamou a atenção durante o debate desta segunda.

