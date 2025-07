Chapecoense vira no fim diante do Operário e sobe na tabela da Série B

Chape faz 2 a 1 no Operário em duelo pela Série B do Brasileiro - (crédito: Foto: André Jonsson/Operário Ferroviário)

De virada, a Chapecoense obteve excelente resultado nesta segunda-feira, 8/7. Afinal, em jogo pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão, venceu de virada, fora de casa, o Operário,por 2 a 1. O jogo no Germano Krüger, com 3.390 torcedorees, começou com o time da casa saindo na frente no primeiro tempo. Gol de Mingotti. Porém, na etapa final, Giovanni Augusto e o paraguaio Walter Clar, este nos acréscimos, garantiram o triunfo dos catarinenses.

O jogo envolvia rivais diretos no meio da tabela. Assim, com a vitória, a Chape foi aos 22 pontos, pulando para o sétimo lugar. O Operário perdeu o jogo a chance de ultrapassar o rival. Com isso, fica nos 17 pontos, em 14º lugar. Mas apenas três pontos à frente do primerio dentro do Z4, o Paysandu.

Operário na frente

A Chape começou muito bem, pressionando o time da casa e quase marcando antes dos dez minutos. Afinal, Marcinho mandou uma na trave e o goleiro Elias fez grande defesa em finalização de Neto Pessoa. Mas aos poucos o Operário foi crescendo, passou a oferecer perigo e abriu o placar aos 25, quando o goleiro Rafael Santos defendeu parcialmente um chute de longe de Pedro Lucas, e a sobra ficou com Mingotti, que colocou na rede. O mesmo Mingotti, que sairia machucado no intervalo, mandou uma na trave e quase ampliou.

No segundo tempo, o Operário começou disposto a ampliar e teve chances com Ademilson (substituto de Mingotti) e João Paulo. Contudo, aos 21 minutos, a Chape teve um contra-ataque matador. Maílton fez lançamento da lateral-direita para a ponta esquerda para Ítalo, que entrou livre na área. Mas ele viu que o goleiro saiu para fechar o ângulo.Assim, tocou para Giovanni Augusto, que apenas rolou para ogol vazio. Era o gol do empate.

Virada da Chapecoense

Aos 26, quase a virada catarinense. Joseph vacilou e perdeu a bola para Giovanni Augusto, que entrou livre na área e rolou para o chute de Carvalheira, que mandou na trave. Aos 31, um lance polêmico. Após bola levantada na área, o goleiro Rafael Santos saiu para cortar e acertou um soco na cabeça de Fransérgio. Pênalti claro que o juiz não deu. Após dez minutos de VAR, foi marcado impedimento de Fransérgio.

Com tanto tempo parado, o jogo teve 15 minutos de acréscimos. E aos 53, Walter Clar caiu pela esquerda, triangulou com Giovanni Augusto na área, cortou dois marcadores e chutou para faser um belo gol. Com isso, decretou a vitória dos visitantes, que quase ampliaram aos 56 com Ítalo. Contudo, nessa, Elias salvou.

Jogos da 15ª rodada da Série B

Quinta- feira (3/7)

Atlético-GO 2×1 CRB

Sexta-feira (4/7)

Coritiba 2×0 Volta Redonda

Sábado (5/7)

Remo 0x0 Cuiabá

Avaí 0x0 Paysandu

Amazonas 0x1 Athletico-PR

Domingo (6/7)

Ferroviária 1×3 Vila Nova

Botafogo 0x0 Novorizontino

Segunda-feira (7/7)

Operário-PR 1×2 Chapecoense

América-MG x Athletic-MG – 21h00

Terça-feira (8/7)

Goiás x Criciúma – 19h30

