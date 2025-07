Gio supera timidez e ganha confiança na Seleção

Convocada para disputar a Copa América, Gio vive um momento especial na carreira. A atacante, de 22 anos, fez a carreira no exterior, bem diferente da maioria das companheiras. Contudo, superou a timidez, ganhou confiança e conquistou o seu espaço na Seleção Brasileira. Em entrevista à CBF TV, a jogadora celebrou a fase.

“Fiquei muito feliz. Não esperava, nem estava assistindo a convocação. Foram dois anos difíceis, não estava jogando muito, mas foram dois anos de muito trabalho e aprendizado. Estou trabalhando para me manter na Seleção. Amadureci tanto como pessoa quanto como jogadora. Estava com essa ansiedade de ajudar, mas depois que fiz o gol senti um alívio. Foi uma sensação incrível que tira o peso”, disse.

Nascida em São Paulo, Gio possui nacionalidade espanhola e fez a carreira no futebol espanhol. Ela fez a base no Atlético de Madrid, mas estreou no profissional pelo Madrid CFF, em 2018. Depois, despertou interesse do Barcelona, em 2020. Contudo, não conseguiu espaço. Assim, foi emprestada para o Levante, também da Espanha, antes de ser negociada com o Arsenal, da Inglaterra.

Gio chegou no Arsenal em 2022. No clube inglês, no entanto, Gio não conseguiu espaço, assim como no Barcelona. Dessa forma, acabou emprestada para o Everton, também da Inglaterra, no mesmo ano. Já no ano passado, pediu para ser emprestada novamente, mas desta vez ao Madrid CFF, onde recuperou a confiança. Assim, o Atlético de Madrid decidiu contratá-la, ainda em 2024.

“Sou uma pessoa diferente fora de campo, bem tímida. No início também era assim em campo, mas aprendi muito nesses dois anos e ganhei confiança. Trocar de time é difícil, mas consegui me soltar, ainda mais aqui com o Arthur que dá mais confiança as jogadoras. Estou feliz com essa oportunidade de disputar a Copa América. Vamos para ganhar”, afirmou.

Copa América Feminina

A Copa América Feminina será realizada entre 12 de julho e 2 de agosto, no Equador. O Brasil está no Grupo B junto com Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela. A Seleção Brasileira estreia contra a equipe venezuelana, dia 13, às 21h (de Brasília), em Quito.

