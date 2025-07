Goiás e Criciúma se enfrentam em duelo de opostos na Série B

Em duelo em lados opostos da tabela, Goiás e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira (8), às 19h30 (de Brasília), na Serrinha, pela 15ª rodada da Série B. Afinal, o Esmeraldino busca a vitória para recuperar a liderança, enquanto o Tigre tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Goiás e Criciúma já se enfrentaram 30 vezes na história. Contudo, apesar do momento ruim neste ano, o Tigre leva vantagem no histórico do confronto. Afinal, soma 14 vitórias, enquanto o Esmeraldino tem nove. Além disso, as equipes empataram em sete oportunidades.

O último encontro entre as equipes aconteceu em 2022. Na ocasião, o Esmeraldino venceu por 1 a 0, pela Copa do Brasil, e avançou para a terceira fase. Já a última vitória do time catarinense ocorreu em 2017, também pela Série B, por 1 a 0, no Heriberto Hülse.

Apesar do bom campeonato que a equipe vem fazendo, o Goiás perdeu dois de seus últimos três jogos. O Cricíuma, por sua vez, ainda não se reergueu após ser rebaixado para a Série B. Contudo, o Tigre venceu três dos últimos cinco jogos, mas perdeu o clássico para o Avaí.

Jogos da 15ª rodada da Série B

Quinta- feira (3/7)

Atlético-GO 2×1 CRB

Sexta-feira (4/7)

Coritiba 2×0 Volta Redonda

Sábado (5/7)

Remo 0x0 Cuiabá

Avaí 0x0 Paysandu

Amazonas 0x1 Athletico-PR

Domingo (6/7)

Ferroviária 1×3 Vila Nova

Botafogo 0x0 Novorizontino

Segunda-feira (7/7)

Operário-PR 1×2 Chapecoense

América-MG x Athletic-MG – 21h00

Terça-feira (8/7)

Goiás x Criciúma – 19h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.