Athletic vence América-MG e deixa lanterna da Série B

O Athletic voltou a respirar aliviado na Série B do Brasileirão. Afinal, o Esquadrão de Aço venceu o América-MG por 1 a 0, nesta segunda-feira (7), no Independência, e deixou a lanterna. O Coelho, contudo, se distanciou do G4 e está no meio do caminho entre o acesso e o rebaixamento. O zagueiro Sidimar fez o único gol da partida, de cabeça, ainda no primeiro tempo.

Com a vitória, o Athletic ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento, chegou a 15 pontos, deixou a lanterna e subiu para a 17ª colocação. O América-MG, contudo, segue em 12º lugar, com 20, no meio do caminho entre o céu e o inferno (quatro pontos do G4 e a cinco do Z4). O Coelho volta a campo contra o Novorizontino, sábado (12), às 16h (de Brasília), fora de casa, enquanto o Esquadrão de Aço recebe o Avaí, segunda-feira (14), às 19h.

O jogo entre os mineiros foi agitado. Donos da casa, o América-MG teve mais volume. Contudo, faltou eficiência. Algo que não faltou para o Athletic, que foi mais perigoso. Dessa forma, os visitantes saíram na frente do placar, aos 16 minutos, com Sidimar. O zagueiro subiu mais alto do que todo mundo e marcou de cabeça após escanteio. No fim, Ronaldo Tavares acertou a trave e quase ampliou aos 41.

Apesar de ter mais volume, o América-MG criou poucas oportunidades claras. Afinal, foram 19 finalizações e apenas uma no alvo — com Miguelito, aos 12 minutos do primeiro tempo. Contudo, Rodrigo Gelado salvou na linha. Já na etapa final, o Coelho continuou com dificuldades de encontrar espaços. O Athletic, por sua vez, foi bem mais perigoso, mas Matheus Mendes evitou uma derrota maior.

Jogos da 15ª rodada da Série B

Quinta- feira (3/7)

Atlético-GO 2×1 CRB

Sexta-feira (4/7)

Coritiba 2×0 Volta Redonda

Sábado (5/7)

Remo 0x0 Cuiabá

Avaí 0x0 Paysandu

Amazonas 0x1 Athletico-PR

Domingo (6/7)

Ferroviária 1×3 Vila Nova

Botafogo 0x0 Novorizontino

Segunda-feira (7/7)

Operário-PR 1×2 Chapecoense

América-MG 0x1 Athletic-MG

Terça-feira (8/7)

Goiás x Criciúma – 19h30

