Vitória x Confiança: onde assistir, escalações e arbitragem

A noite desta terça-feira (8/7) no Barradão é de tudo ou nada. Em um confronto único e decisivo, Vitória e Confiança medem forças por um prêmio valioso: uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Para o time baiano, o jogo é mais do que uma simples classificação; é uma chance de estancar uma crise e reencontrar o caminho da paz com sua torcida, carregando o peso do favoritismo e a urgência de quem não vence há cinco partidas.

Do outro lado, o Dragão de Aracaju enxerga na má fase do rival a oportunidade perfeita para fazer história e se colocar entre os quatro melhores da região. No entanto, o time sergipano também tem seus próprios desafios para superar, chegando a Salvador com desfalques importantes que testarão a força de seu elenco. Em um duelo sem margem para erro, onde apenas a vitória interessa, o confronto promete ser um teste de nervos, técnica e superação.

Onde assistir

A partida entre Vitória e Confiança, pelas quartas de final da Copa do Nordeste terá a transmissão o vivo no Premiere, no pay-per-view, a partir das 21h30.

Como chega o Vitória

O Vitória entra em campo com a vantagem de decidir no Barradão. Afinal, o time teve a melhor campanha de seu grupo. No entanto, o clube vive sob imensa pressão. O primeiro semestre foi frustrante, com um vice-campeonato baiano e uma eliminação precoce na Sul-Americana. Por isso, a Copa do Nordeste virou a grande prioridade, sendo definida pelo presidente Fábio Mota como uma chance de redenção.

Apesar do longo período de descanso, o técnico Thiago Carpini enfrenta um quebra-cabeça. O time terá um elenco bastante modificado por saídas e lesões importantes, como as de Jamerson e Neris. Além disso, os reforços recém-chegados não puderam ser inscritos na competição. Portanto, Carpini terá que encontrar soluções caseiras para buscar a classificação no torneio que se tornou a “salvação do semestre”.

Como chega o Confiança

O Confiança chega a Salvador como o grande azarão do confronto. A equipe atravessa um longo jejum de vitórias, que já dura mais de um mês. Além disso, sua campanha na Série C é muito preocupante, com o time na zona de rebaixamento. Para piorar, o técnico Luizinho Vieira terá desfalques cruciais. O zagueiro Eduardo Moura está suspenso, enquanto o volante Dionísio não pode jogar por uma cláusula contratual com o próprio Vitória.

Apesar do cenário adverso, o Dragão se apega a um trunfo poderoso. O retrospecto recente contra o Vitória é muito favorável, com apenas uma derrota nos últimos sete jogos. Consequentemente, o time sergipano aposta nesta “freguesia” para buscar uma virada de chave. Por fim, a partida é vista como uma chance de igualar sua melhor campanha na história da Copa do Nordeste e, quem sabe, sonhar com uma final inédita.

VITÓRIA x CONFIANÇA

Quarta de final da Copa do Nordeste

Data-Hora: 8/7/2025 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Manoel Barradas, Salvador – BA

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson (Maykon); Baralhas, Ronald Lopes (Willian Oliveira) e Matheuzinho; Lucas Braga (Carlinhos), Osvaldo e Renato Kayzer (Léo Pereira). Técnico: Thiago Carpini.

CONFIANÇA: Felipe; Barbosa, Maicon, Eduardo Moura e Airton; Renilson (Fábio), Dionísio e Valdir Júnior; Breyner Camilo, Thiago Santos e Neto. Técnico: Luizinho Vieira.

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)

Assistentes: Elson Araújo da Silva (MA) e Rafael Costa Pinheiro (MA)

VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

