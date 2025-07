Maior torneio infantil do mundo, IberCup realiza edição dupla no Brasil

Maior torneio de futebol infantil do mundo, a IberCup está de volta ao Brasil neste mês de julho. Após o sucesso das últimas edições, a competição será realizada novamente em dose dupla no Rio e em São Paulo entre os dias 14 e 27 de julho. Afinal, os principais clubes do futebol brasileiro estarão reunidos e medirão forças com diversas outras escolas do país e do mundo.

Com início previsto para o dia 14 no Rio e em 21 em São Paulo, a IberCup reunirá mais de 400 equipes e 7 mil atletas. Dessa forma, eles serão distribuídos entre as categorias Sub-7 e Sub-14, no futebol masculino e feminino. Portanto, equipes como Santos, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, Cruzeiro e Athletico estarão presentes. Além deles, também terão representantes do Havaí e de Estados Unidos, Austrália e Peru.

CEO da IberCup Brasil, Márcio Lima destacou a consolidação da competição em solo brasileiro e a possibilidade de um recorde de público. Afinal, segundo o diretor, a competição será uma oportunidade para competição sadia entre diferentes escolas do futebol internacional. Além disso, também pode servir de troca de experiências e cultura entre os jovens atletas.

“A IberCup está com uma presença cada vez mais impactante no Brasil. Estamos muito felizes em ver a consolidação do nosso trabalho com essa perspectiva de recorde de público. Temos certeza de que ofereceremos uma oportunidade única na vida desses jovens atletas, seja na parte desportiva, com a presença de observadores dos principais clubes do país, seja também no intercâmbio cultural e desenvolvimento pessoal”, frisou.

Qualquer escolas de futebol que queiram inscrever os seus times para participar do torneio. A participação é negociada junto aos organizadores do evento (ibercup.com).

Edição Rio de Janeiro 2025

De segunda-feira (14) até domingo (20)

Horário dos jogos: 8h até 17h (horário de Brasília)

Local: Clube da Aeronáutica – Av. Rachel de Queiroz – Barra da Tijuca

Ingressos de R$ 160 (diária promocional) e R$ 1.000 (semanal)



Edição São Paulo 2025

De segunda-feira (21) até domingo (27)

Horário dos jogos: 8h até 17h (horário de Brasília)

Local: Cepeusp – Prç. Prof. Rubião Meira, 61 – Vila Universitaria, São Paulo – SP, 05508-110

Ingresso de R$ 200 (diária promocional) e R$ 1.000 (semanal)

Conheça a IberCup

Há 15 anos no mercado, a IberCup se consolidou no segmento esportivo infantil com as edições de Portugal e Espanha até marcar território. Dessa forma, expandiu sua atuação para o solo brasileiro. A empresa, aliás, também já organizou eventos em países como África do Sul, Estados Unidos e Japão, tendo sido palco de descoberta de diversos atletas consolidados hoje no futebol profissional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.