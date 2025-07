Vasco retoma temporada com clássico e viajará de Brasília para Quito; entenda

Depois da pausa no calendário devido ao Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Vasco voltará a campo no próximo sábado (12) para a disputa do Brasileirão. Assim, a equipe carioca mede forças com o rival Botafogo, às 18h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 13ª rodada. O retorno promete ser intenso, e o elenco viajará da capital federal direto para Quito, onde enfrenta o Del Valle pelos playoffs da Sul-Americana.

Vale lembrar que o grupo teve 10 dias de férias e voltaram aos treinos, no CT Moacyr Barbosa, no dia 23 de junho. Desde então, o técnico Fernando Diniz teve tempo de conhecer melhor os jogadores e implantar seu estilo de jogo característico.

Dessa forma, o Cruz-Maltino treina na manhã de sexta-feira (11) e embarca para Brasília durante a tarde, no mesmo dia. Após enfrentar o Alvinegro pela competição nacional, o foco será na viagem para a capital do Equador, onde iniciará a preparação para um jogo mata-mata na altitude.

Afinal, os comandados do técnico Fernando Diniz terão dois dias de atividades antes do confronto. A partida contra o Independiente del Valle, ocorre na terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, a 2.850 metros de altitude.

O adversário, aliás, está invicto desde o dia 15 de maio, quando foi goleado pelo River Plate por 6 a 2 na fase de grupos da Libertadores. Mesmo assim, foram quatro empates nos últimos cinco jogos, sendo o último com o Barcelona de Guayaquil pela liga nacional, no último sábado (5).

O jogo de volta está marcado para o dia 22, em São Januário. Entre as duas partidas, a equipe encara o Grêmio, no dia 19, também na Colina Histórica, pelo Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, In stagram e Facebook.