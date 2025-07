Alta velocidade e problema em um pneu podem ter causado acidente de Diogo Jota

A Brigada de Trânsito do Comando de Zamora, na Espanha, aponta como principais causas do acidente que matou Diogo Jota e o irmão André Silva um possível problema em uma das rodas do Lamborghini Huracán e o excesso de velocidade. A informação é do jornal espanhol ‘El Mundo’.

A investigação, entretanto, segue em andamento. Peritos analisaram todas as evidências encontradas no km 63,3 da rodovia A-52, que liga Pontevedra a Benavente, na Espanha. O incêndio no veículo, porém, dificultou o trabalho, mas as marcas no asfalto teriam sido decisivas para as conclusões preliminares de acordo com a publicação.

O relatório, inclusive, indica ainda que Diogo Jota estaria ao volante no momento do acidente. Familiares identificaram os irmãos pelos pertences pessoais.

Diogo Jota, de 28 anos, e André Silva, de 25, morreram na madrugada de quinta-feira (3), em Cernadilla, província de Zamora.

Atacante do Liverpool desde 2020, Jota conquistou uma Premier League, uma Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga Inglesa pelo clube. Antes, venceu a Championship com o Wolverhampton, após passagens por Gondomar, Paços de Ferreira e Porto. Pela seleção portuguesa, fez 49 jogos e 14 gols, além de dois títulos da Liga das Nações – o mais recente no mês passado, em Munique.

