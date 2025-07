Capitão brasileiro do Ludogorets projeta estreia na Champions: ‘Focados e unidos’

O Ludogorets, da Bulgária, estreia nesta quarta-feira, 9/7, pela 1ª eliminatória da Liga dos Campeões. Receberá o Dínamo Minsk, de Belarus. O jogo será às 14h30 (de Brasília), no Huvepharma Arena, em Razgrad. A equipe é a atual tricampeã búlgara e tem como capitão um brasileiro: o volante brasileiro Pedro Naressi.

O paulista de 27 anos, que já jogou no Bragantino, Ceará e Sport, e defende o Ludogorets desde 2022, projetou o importante confronto e destacou o bom período de preparação da equipe.

“Feliz demais. Mais uma vez estou em uma Champions League com a camisa do Ludogorets. Nossa pré-temporada foi boa e estamos conseguindo corrigir todos os erros. Com certeza estamos prontos para avançar no torneio.”

Apesar do otimismo, o capitão demonstrou muito respeito ao adversário. Ele sabe que a equipe bielorrussa oferecerá grande dificuldade nos dois jogos. Por isso, ele alertou sobre os perigos do confronto, mas aposta na força e na mentalidade do grupo.

Ludogorets já garantiu premiação milionária

O Ludogorets, por participar desta fase, já embolsou R$ 1,6 milhão de premiação. Caso avance, ganha mais R$ 1,6 milhão pela premiação. Esta fase conta com 28 times e começa nesta terça-feira com dez jogos. São 14 mata-matas e quem vencer segue para a segunda fase. A Champions conta com 82 equipes de 53 países, sendo que a Rússia não tem representante por sanções impostas pela guerra com a Ucrânia. E Liechtenstein não tem um campeonato nacional. O time deste micropaís, o Vaduz, joga o campeonato suíço. Assim, não teve vaga para a Champions.

Vale ressaltar que a Champions conta com 29 times pré-classificados para a fase de grupos. Assim, os 53 restantes jogam várias fases eliminatórias, sempre em mata-matas, até que restem sete equipes que se juntam às previamente classificadas.

Jogos de ida da 1ª fase eliminatória da Champions 2025/26

8/7 (Terça-feira)

Kups (Finlândia) x Milsami (Moldávia).

Saburtalo (Geórgia) x Malmö (Suécia).

Noah (Armênia) x Budu?nost Podgorica (Montenegro).

Levadia Tallinn (Estônia) x R?gas (Letônia).

Olimpija Ljubljana (Eslovênia) x Kairat Almaty (Cazaquistão).

The New Saints (País de Gales) x Shkëndija (Macedônia do Norte).

Vikingur (Islândia) x Lincoln Red Imps (Gibraltar).

Drita (Kosovo) x Differdange (Luxemburgo).

Egnatia (Albânia) x Breidablik (Islândia).

Virtus (San Marino) x Zrinjski Mostar (Bósnia e Herzegovina).

9/7 (Quarta-feira)

Zalgiris (Lituânia) x Hamrun Spartans (Malta).

Ludogorets (Bulgária) x Dinamo Minsk (Belarus).

FCSB (Romênia) x Inter D’Escaldes (Andorra).

Shelbourne (Irlanda) x Linfield (Irlanda do Norte).

JOgos da 1ª fase eliminatória

Os times já classificados para a fase de grupos são:

Inglaterra – 6 clubes

Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United e Tottenham Hotspur

Espanha – 5

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Villarreal

Itália – 4

Napoli, Inter de Milão, Atalanta e Juventus

Alemanha – 4

Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt

França – 3

PSG, Olimpique e Monaco

Holanda – 2

PSV Eindhoven e Ajax

Portugal

Sporting

Bélgica

Union Saint-Gilloise

Turquia

Galatasaray

República Tcheca

Slavia Praga

Grécia

Olympiacos

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.