Quem é o ex-goleiro casado com a mãe de Marília Mendonça e primordial em caso judicial

A batalha judicial entre Murilo Huff e Dona Ruth pela guarda de Léo, filho de Marília Mendonça, evidenciou o papel de Deyvid Fabricio, marido da mãe da cantora, como figura central em diferentes aspectos do processo. Além de se manifestar em audiência, ele também administra empresas relacionadas ao patrimônio da artista — ampliando os questionamentos em torno da gestão da herança deixada para o menino.

Ex-jogador, Deyvid figura como um dos gestores da ‘Marília Mendonça Produções’ — empresa criada após a morte da artista para administrar seus direitos autorais. Segundo o colunista Gabriel Perline, a sociedade está dividida entre Léo, que possui 60% das cotas, e Dona Ruth, com os 40% restantes. O advogado da família se soma ao casal e também consta entre os administradores.

As tensões, porém, se elevaram a partir de negociações avançadas com uma gravadora para a venda do catálogo completo da cantora, estimado em R$ 300 milhões. Em caso de acordo, Ruth teria direito a praticamente metade do valor envolvido.

Além disso, Deyvid também participa da gestão da empresa ‘Sentimento Louco’, anteriormente controlada pela cantora em parceria com a ‘WorkShow’ e a dupla Henrique & Juliano. Após a tragédia, os músicos cederam suas partes à mãe da artista. Atualmente, a divisão societária engloba 30% para Léo, 20% para Ruth e 50% para a gravadora.

Papel no processo de guarda

A Justiça de Goiás determinou, no mês passado, em junho, que a guarda de Léo passasse a ser exclusivamente de Murilo Huff — retirando a tutela compartilhada com Ruth. A decisão passou diretamente pelo depoimento de Deyvid, que afirmou ao juiz que a convivência entre a avó e o pai da criança era marcada por falta de diálogo e ambiente desconfortável.

Segundo a colunista Letícia Couto, o depoimento do ex-jogador foi determinante ao destacar que a relação não permitia um convívio saudável. Apesar do impacto das declarações de Deyvid, o processo segue em trâmite e a defesa de Ruth alega que trata-se de uma decisão provisória.

História e vínculo com Marília Mendonça

O relacionamento entre Deyvid e Ruth começou de forma discreta. Marília, por exemplo, só tomou conhecimento do romance após algum tempo e, segundo a própria mãe, deu sua bênção antes do casamento. O casal oficializou a união em 2018 numa cerimônia com show do cantor Ferrugem e participação da própria artista.

O ex-atleta, que atuou como goleiro em clubes como Palmas, Goianésia e Aparecidense, encerrou a carreira profissional em 2017. Desde então, passou a se dedicar à vida familiar. De acordo com Ruth, a cantora demonstrava gratidão pela forma como o marido tratava o neto.

“Eu brinco que o Deyvid é o avô mais novo que tem em Goiás”, afirmou em entrevista à revista Veja.

Presença afetiva na criação de Léo

Desde o nascimento de Léo, em dezembro de 2019, Deyvid convive diariamente com o garoto. Ruth relata que o menino o chama de “vovô” e que sempre o viu como parte da família. O vínculo se fortaleceu especialmente após a morte de Marília, em novembro de 2021, ocasião em que ele acompanhou a esposa no velório da cantora.

Mesmo com perfil discreto, Deyvid tornou-se figura central em temas sensíveis ligados à memória e ao patrimônio de Marília. Além disso, seu envolvimento direto em decisões empresariais e judiciais ampliou a repercussão em torno de seu papel no núcleo familiar.

Guarda ao pai

A Justiça de Goiás concedeu a guarda unilateral de Léo ao pai, Murilo Huff, após avaliar uma série de episódios envolvendo a avó materna. A decisão teve como base principal a constatação de que o cantor exerce papel central na formação da criança, enquanto Ruth teria agido de maneira a comprometer a convivência familiar.

Conforme descrito no documento, os conflitos constantes entre os responsáveis, somados ao ambiente de instabilidade emocional, inviabilizaram o regime anterior de guarda compartilhada. A mãe da cantora teria agido de maneira unilateral e infringido o acordo judicial.

Relatos apresentados durante o processo apontam ainda que informações importantes sobre a saúde de Léo, que é diabético, foram propositalmente omitidas de Huff, conforme orientação de Ruth às babás.

Decisão na íntegra

“O pai é a figura principal no processo de formação do filho. A guarda de avós e tios só se justificaria em casos excepcionais, quando os genitores não reúnem as devidas condições de criar o menor. Os guardiões passaram a ter convivência marcada por conflitos e instabilidades, servindo de instrumento de desagregação familiar. A mãe de Marília agiu de forma unilateral, violando parcialmente o regime de guarda compartilhada.”.