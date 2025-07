Renato agradece elogios de Abel e cita postura no Fluminense: ‘Meu currículo fala por mim’

“Uma das coisas que eu mais converso, é só você pesquisar com todos os jogadores, com todos os grupos que eu trabalhei, o quanto eu falo de parte tática. Então, muita gente fala, porque o Renato não fala de parte tática nas entrevistas, mas com todo o respeito a você, eu não tenho que falar de parte tática com você, jornalista. Tenho que falar de parte tática com os meus jogadores, é com eles que eu tenho que falar. Até porque eu poderia perguntar assim, será que todos os jornalistas entendem a parte tática?”, completou.

Convite de Abel e análise do bom momento

Após a eliminação do Palmeiras para o Chelsea, o técnico Abel Ferreira teceu elogios a Renato e pediu para ser “convidado para jogar futevôlei em Copacabana”. Além disso, Portaluppi analisou o bom momento do Tricolor no torneio da Fifa e citou que o time tem “resgatado a credibilidade do futebol brasileiro”.

“Eu fiquei muito contente com os elogios dele (Abel), mas nessa parte ele foi mal (risos). Com todo o respeito a Copacabana, é Ipanema (a melhor). Mas quando eu voltar para o Brasil, quando a gente tiver um tempinho, pode ter certeza que eu vou cuidar dele para jogar um futevôlei. E tomar aquele chopinho porque ninguém é de ferro, né? Dá para aprender (depois de velho). A gente ensina tanta coisa para os nossos jogadores que entre a gente pode ter certeza que vai dar jogo”, frisou.