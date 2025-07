Lateral do Corinthians negocia com clube da MLS e é afastado dos treinos

Diego Palacios não treina mais com o elenco do Corinthians. O lateral-esquerdo está próximo de acertar com o Austin FC, que disputa a MLS, a liga profissional dos Estados Unidos. Ele não está nos planos do Timão para a sequência da temporada, que deseja abrir espaço na folha salarial para permitir novas contratações.

Nos últimos dias, o equatoriano nem sequer foi a campo com os demais jogadores, ficando na parte de dentro do CT Joaquim Grava, fazendo um trabalho separado na academia. A intenção do Corinthians ao retirá-lo dos treinamentos é evitar que algum problema físico impeça a transferência.

As conversas entre os dois clubes caminham para uma liberação sem custos do jogador. A ideia é que os texanos assumam os salários de Palacios de forma integral, enquanto o Timão pagará os direitos de imagem e as luvas, acordadas na contratação do lateral.

Sem se firmar no Corinthians

Palacios chegou ao Corinthians no ano passado e, após sua estreia, teve uma lesão diagnosticada no joelho esquerdo. O lateral ficou de fora de toda a temporada e voltou apenas em 2025, quando atuou apenas em três partidas do Campeonato Paulista e não é relacionado desde então.

Além disso, ele viu a concorrência aumentar já que Angileri chegou nesta temporada para dominar o setor. Dorival Júnior ainda conta com Matheus Bidu e Hugo para a lateral esquerda.

O equatoriano já tem experiência no futebol dos Estados Unidos. Antes de chegar ao Corinthians, Palacios defendeu o Los Angeles FC entre 2019 e 2023, sendo campeão da MLS em 2022.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.