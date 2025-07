Vídeo: Fluminense encara Chelsea no Mundial apostando em jogo reativo e surpresas táticas

O Fluminense tem surpreendido o mundo do futebol ao chegar à semifinal do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, a equipe carioca mede forças com o Chelsea, nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, em busca de uma vaga na decisão contra Real Madrid ou PSG. No programa “Terrabolista”, jornalistas projetaram o duelo decisivo e as chances do Tricolor de vencer mais um adversário de maior investimento financeiro.

Dessa forma, eles destacaram a importância do técnico Renato Gaúcho e do goleiro Fábio na campanha, que tem chamado a atenção até aqui. Além disso, ressaltaram uma possível postura mais reativa diante dos Blues, que eliminaram o Palmeiras nas quartas de final. Eles também analisaram as mudanças na escalação que o comandante terá que fazer, com as ausências de Freytes e Martinelli, ambos suspensos.

