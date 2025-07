Palmeiras ganha folga ampliada com clássico adiado pela CBF

O Palmeiras está de volta ao Brasil após encerrar a participação no Mundial de Clubes, ao perder para o Chelsea nas quartas de final. Agora, o Verdão terá mais oito dias de preparação para o próximo confronto oficial.

O elenco recebeu folga e só voltará a trabalhar na Academia de Futebol na sexta-feira (11). A medida tomada por Abel Ferreira se dá pelo longo período que terá até entrar em campo novamente. Isso porque o clássico com o Santos, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceria neste domingo (13), foi adiado.

Assim, o Palmeiras só entra em campo novamente no dia 16, diante do Mirassol, às 19h, no Allianz Parque, pela 14° rodada do Brasileirão. De folga, os jogadores aproveitaram o tempo livre para ficar com a família. Alguns dos estrangeiros viajaram para suas terras natais.

Diretoria ainda pensa em reforços

Quem não ganhou folga foi a diretoria alviverde, que segue correndo atrás de novas peças para reforçar o elenco. O ataque virou prioridade no Verdão após Estêvão ir para o Chelsea e Paulinho se machucar, tendo previsão de retorno apenas em 2026. O alvo da vez é Ramón Sosa, paraguaio que atua no Nottingham Forest, da Inglaterra.

Além do Brasileirão, onde é o quarto colocado, o Palmeiras está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil e na Conmebol Libertadores. Aliás, o Verdão encara o Corinthians pelo mata-mata nacional nos dias 30 de julho (na Neo Química Arena) e 7 de agosto (no Allianz Parque). Já no torneio sul-americano, o adversário será o Universitario, nos dias 14 (no Peru) e 21 de agosto (no Allianz Parque).

