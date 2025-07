Flamengo recusa duas propostas de clubes da Arábia Saudita por Juninho

Juninho em ação com a camisa do Flamengo durante a temporada - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com a proximidade da abertura da janela de transferências, no dia 10, o Flamengo segue ativo no mercado, porém também teve propostas por jogadores de seu elenco. Assim, o clube teve duas ofertas de clubes da Arábia Saudita por Juninho, porém preferiu recusar e pretende dar mais espaço ao centroavante neste segundo semestre. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, as propostas do Al-Riyadh e do Najma SC eram para um empréstimo do jogador com compensação financeira para o Rubro-Negro.

Vale lembrar que Juninho foi o primeiro reforço da era José Boto à frente do Departamento de futebol. Ele chegou em janeiro vindo do Qarabag, do Azerbaijão, para ser uma opção ofensiva, sobretudo no momento em que Pedro busca o recondicionamento físico e novamente engrenar uma sequência no time.

Na ocasião, o jogador havia recebido proposta do Sevilla e tinha acordo encaminhado com o clube espanhol. Contudo, ao conversar com o técnico Filipe Luís ao telefone, se animou com o projeto rubro-negro e voltou ao Brasil.

Até o momento, o atleta esteve em campo em 22 das 39 partidas do Flamengo na temporada, sendo titular apenas sete vezes. Dentro das quatro linhas, ele estufou a rede em três oportunidades, tendo destaque no triunfo por 2 a 1 sobre o Fluminense, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

Por fim, o atacante, que tem contrato até 2028, está animado para buscar mais espaço entre os titulares. Durante os treinamentos, ele tem trabalhado para convencer Filipe Luís, porém teve pouca minutagem no Mundial. Ele jogou apenas os minutos finais do empate com o Los Angeles FC, em jogo que não valia nada, pois o time já estava classificado.

