Botafogo encaminha empréstimo de Elias Manoel a clube português

O Botafogo encaminhou mais uma saída em seu elenco na próxima janela de transferência, que terá início no dia 10. Trata-se do atacante Elias Manoel, que chegará por empréstimo ao Santa Clara, de Portugal, até o meio de 2026. Restam apenas alguns ajustes entre jogador e o clube português para selar o acordo, segundo informações do portal “ge”.

O atleta, de 23 anos, chegou ao clube carioca em fevereiro, vindo do NY Red Bulls, depois de por três anos dos Estados Unidos. Na época, o Alvinegro desembolsou cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões na cotação da época) para ter o atleta.

No entanto, ele não conseguiu espaço entre os titulares e enfrentou a concorrência de Igor Jesus, Mastriani e Rwan Cruz Por esse motivo, só esteve em campo em seis partidas. Além disso, Arthur Cabral chegou para substituir Igor, que defenderá as cores do Nottingham Forest, da Inglaterra.