Corinthians atrasa salário de funcionários e jogadores e corre para evitar crise

O Corinthians atrasou o salário de funcionários e jogadores do mês de julho. O pagamento era para ter sido realizado nesta segunda-feira (7). A expectativa da diretoria alvinegra é de que o problema seja resolvido em breve, já que não quer deixar esta dívida se estender por muito tempo.

Enfrentando dificuldades financeiras, o clube tentou nos últimos dias antecipar receitas para honrar o compromisso com os colaboradores. Contudo, o movimento não deu certo, já que alguns recursos já caiu nos cofres do Alvinegro de forma antecipada e usadas para pagar outras dívidas. Nesta terça-feira (8), o Timão planeja acertar o pagamento de pelo menos parte dos funcionários.

Na semana passada, o presidente interino do clube, Osmar Stabile, já tinha avisado ao diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, de que os salários poderiam atrasar. Contudo, não é só o salário que está em atraso com o elenco.

Afinal, o Timão enfrenta dificuldades para honrar outros compromissos, como pagamentos a fornecedores e premiações dos atletas. O elenco masculino, por exemplo, ainda não recebeu o bônus pelo título do Campeonato Paulista. O pagamento de parte da dívida com Memphis Depay também gerou um desconforto por conta da diretoria apenas acertar as pendências com o holandês e não com todo o elenco.

Enquanto tenta resolver o atraso nos salários, o Corinthians se prepara para voltar ao Brasileirão. No próximo domingo (13), às 19h, o Timão encara o RB Bragantino, na Neo Química Arena, pela 13° rodada do torneio de pontos corridos.

