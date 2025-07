Internacional faz desconto em ingressos para jogo com o Vitória

O Internacional enfrenta o Vitória, no sábado (12), às 16h30, no Beira-Rio, pela 13 ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para atrair os torcedores no primeiro jogo da volta da competição, o clube faz uma promoção de ingressos para os sócios-torcedores.

O plano de sócio que receberá mais vantagem será o “Campeão do Mundo”, com as entradas 80% mais baratas nos Portões 3 e 7. Inclusive, a porcentagem (superior a 20% com relação ao habitual) é a mesma para bilhetes nas Áreas Livres do Beira-Rio.

Os associados da categoria “Nada vai nos Separar”, com frequentes descontos de 20%, passarão a ter 40% de desconto tanto nas Áreas Livres, como também nos Portões 3 e 7. A venda foi aberta às 10h desta terça-feira (8) no site Mundo Colorado.

O acesso ao estádio será possível apenas através de biometria facial, de acordo com determinação da Lei Geral do Esporte. Portanto, os associados não utilizarão as respectivas carteirinhas para conseguir a liberação nas catracas. O cadastro de biometria facial tem de ser feito com antecedência no site Mundo Colorado.

Clube se mobiliza para contar com casa lotada

A promoção é uma estratégia do clube para ter o apoio da torcida em um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Afinal, um triunfo sobre o Vitória possibilita ao Internacional deixar a zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe é a 17ª colocada, com 11 pontos, o mesmo do seu próximo adversário, que se encontra uma posição acima.

