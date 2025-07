Lucas e Oscar podem reforçar São Paulo no retorno de Crespo contra o Flamengo

O técnico Hernán Crespo se prepara para comandar o São Paulo novamente em uma partida oficial no próximo sábado (12/7), contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. E para o embate, o treinador pode ter o retorno de uma dupla importante que seu antecessor, Luis Zubeldía, ficou quatro meses sem: Lucas e Oscar.

Os dois não jogam juntos desde a eliminação do Paulistão, contra o Palmeiras, no dia 10 de março. Lucas sofreu estiramento da cápsula posterior do joelho direito em março e voltou em maio, mas acabou se machucando de novo. Já Oscar sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda em abril e só retornou no fim de maio. Desde então, participou de apenas seis partidas sob comando de Zubeldía.

Tanto a torcida quanto a comissão técnica aguardavam ansiosamente o retorno da dupla por se tratar de dois líderes técnicos do elenco. Eles perderam no total 20 jogos. Neste período, Zubeldía optou por dar chances aos garotos das categorias de base como Matheus Alves e Lucas Ferreira.

Agora, a expectativa é saber se os dois vão se encaixar no sistema de três zagueiros que Crespo gostaria de utilizar, já que a formação não costuma utilizar pontas. Crespo já avisou que gostaria de ver Lucas atuando mais centralizado.

Oscar já participou do jogo-treino contra o time sub-20, a vitória por 6 a 0. Já Lucas está em fase final de recuperação e já vem treinando com bola, mas com menos ritmo que seu companheiro de equipe. Eles devem estar nos relacionados para o duelo contra o Flamengo, no Maracanã.

