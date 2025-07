Atlético pode ter retorno de Arana contra o Bahia

O técnico Cuca pode ter um retorno importante no Atlético Mineiro para o confronto contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (12), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Após ser liberado pelo departamento médico, o lateral Guilherme Arana volta a ser opção pro treinador.

Dessa forma, o jogador deve recuperar a sua vaga entre os 11, uma vez que é titular absoluto na equipe. Assim, Rubens volta para o meio de campo e Patrick volta a ser opção no banco de reservas.

Arana estava há quase dois meses se recuperando de uma lesão muscular. O último jogo que o lateral atuou por completo foi no dia 6 de abril, no empate sem gols contra o São Paulo, no Mineirão. Ou seja, ele ficou mais de um mês fora até atuar no clássico contra o Cruzeiro, no dia 18 de maio, mas jogou apenas por 16 minutos, uma vez que sentiu um novo problema físico. Era sua primeira partida no retorno e agora já soma mais de um mês sem jogar.

Apesar do retorno de Arana, o Galo segue com outros desfalques: os atacantes Tomás Cuello, Cadu e Caio Maia seguem no departamento médico.

Para o confronto contra o Bahia, portanto, o técnico Cuca pode optar pela formação com mais um meia e apenas dois atacantes, uma vez que o adversário tem o quinto melhor ataque do Brasileiro e a terceiro melhor mandante na competição.

O confronto entre as equipes será às 21h (de Brasília), no sábado (12), pela 13° rodada do Brasileiro. Com 20 pontos, o Atlético está na sétima colocação, enquanto o Bahia tem 21 na quinta posição.

