Apesar da crise, presidente nega mudança no comando do futebol do Flamengo

O veto de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, à contratação de Mikey Johnston causou uma crise interna, que envolve o diretor executivo de futebol José Boto. Contudo, o mandatário negou a intenção de mudança no departamento ou qualquer chance da saída imediata do profissional na sequência da temporada. A informação é do portal “Uol”

“Eu jamais pensei em trocar o comando do futebol do Flamengo”, disse Bap ao jornalista Paulo Vinicius Coelho (PVC) em seu blog no site ‘Uol’.

Dessa forma, o desgaste aconteceu após o vazamento de que o clube carioca poderia vender Pedro se recebesse uma proposta de 15 milhões de euros, de acordo com o jornalista Mauro Cezar.

Na sequência, o departamento encaminhou a contratação de Mikey Johnston, da West Bromwich, da segunda divisão da Inglaterra, por 5 milhões de libras (quase R$ 37 milhões). No entanto, a direção rubro-negra preferiu vetar o negócio em virtude da reação negativa da torcida e da pressão interna de correntes políticas do clube.

Há relatos internos de um profundo mal-estar e questionamentos sobre a cadeira de comando no departamento de futebol. Todavia, se houver um rompimento neste momento, independentemente se a quebra acontecer por parte do clube ou do dirigente, a multa está estipulada em aproximadamente R$ 2 milhões. Essa informação é do “ge”.

Isso porque o contrato é similar ao dos jogadores. Existe um vínculo trabalhista e outro de direito de imagem, sendo que este último tem uma cláusula que pode render 30% a mais no valor.

Por fim, diante da situação, Bap pretende conversar com o diretor de futebol para aparar as arestas e evitar uma mudança neste momento.

