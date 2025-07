Felipe Anderson tenta retomada após Mundial abaixo e saída de Estêvão

Felipe Anderson ainda não conseguiu render com a camisa do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras despediu-se de Estêvão nesta semana. O atacante deixou o clube após o fim da participação do Verdão no Mundial de Clubes. Agora, o técnico Abel Ferreira precisa preencher a lacuna deixada pelo garoto no ataque da equipe. E a expectativa é que Felipe Anderson consiga retomar seu bom futebol e seja este substituto.

Aliás, o camisa 7 foi contratado justamente para substituir Estêvão após o Mundial de Clubes. Felipe Anderson tem a preferência por atuar pelo lado direito do ataque, mas a ascensão e protagonismo do garoto frearam os planos do veterano. Além disso, ele não conseguiu se firmar e viveu mais baixos do que altos com a camisa alviverde.

O próprio Mundial de Clubes foi uma prova deste baixo desempenho do camisa 7. Contratado com prestígio pelo Palmeiras em julho do ano passado, o jogador disputou somente o primeiro jogo do torneio, no empate com o Porto, de Portugal, e depois não saiu do banco de reservas em nenhum dos outros quatro confrontos.

A situação vem incomodando não só o clube, mas o jogador também. O Palmeiras tratou a contratação de Felipe Anderson como um grande feito, já que ganhou a concorrência de clubes europeus para acertar com o meia-atacante. Agora, sem Estêvão, o Verdão acredita que o camisa 7 possa assumir a ponta direita e recuperar seu bom futebol.

Apesar da concorrência pelo setor, como Facundo Torres e Maurício, Felipe Anderson entende que agora pode brigar para assumir este setor de vez. Ele tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2027 com o Alviverde.

