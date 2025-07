Ligações de Diniz e Jardim ajudaram em acerto de Thiago Mendes com o Vasco

A novela entre Thiago Mendes e Vasco está chegando ao fim — e com final feliz. O acerto com o volante passou muito pelo convencimento de pessoas próximas, que já trabalharam com ele em outros clubes. Já no Rio de Janeiro, Thiago assinará contrato por dois anos.

Um dos papéis de maior destaque na negociação foi o de Admar Lopes, que conhece o jogador desde a época do Lille, na França. Ele mantém excelente relação com Paulo Pitombeira, empresário responsável pela carreira de Thiago Mendes. Aliás, dentro de campo, o goleiro Léo Jardim também colaborou com ligações diretas ao volante. Já Fernando Diniz conversou com o atleta, alinhando expectativas e reforçando o desejo de contar com ele no elenco.

Dessa maneira, o técnico foi direto ao perguntar sobre os objetivos de Thiago ao aceitar a proposta do Vasco e apresentou o planejamento para a sequência da temporada, explicando onde ele pode se encaixar. O clube ainda disputa o Brasileirão, a Copa do Brasil e a seletiva da Sul-Americana. Léo Jardim, que foi rival de Thiago na França e está no Vasco desde 2023, repassou todos os detalhes do dia a dia no clube, incluindo estrutura, CT e ambiente.

Carreira de Thiago Mendes, novo reforço do Vasco

Thiago Mendes está fora do Brasil desde 2017, quando deixou o São Paulo. Chegou a ser cogitado novamente no clube paulista e também no Atlético-MG, mas optou por fechar com o Vasco. Assim, nas últimas duas temporadas, defendeu o Al Rayyan, onde disputou 31 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.

