Vasco informa cirurgia de Adson, mas não avisa tempo de recuperação

Nesta terça-feira (8), o Vasco informou que Adson passou por cirurgia para corrigir a fratura na tíbia da perna direita, sofrida durante o treino de segunda-feira. Aliás, o procedimento foi bem-sucedido e o atacante já recebeu alta do hospital.

Ainda nesta terça, ele se apresentará ao clube para iniciar o tratamento com sessões de fisioterapia. Contudo, o Vasco ainda não divulgou o prazo estimado para o retorno aos gramados. Essa foi a segunda contusão séria de Adson desde que chegou ao Gigante da Colina: a primeira aconteceu em agosto do ano passado, e o tirou de ação até março de 2025.

Por causa dessa lesão anterior, Adson jogou pouco na atual temporada. Não começou nenhuma partida como titular e entrou no decorrer de 16 jogos. Não marcou gols nem deu assistências nesse período.

Nota oficial do Vasco

“O Vasco da Gama informa que a cirurgia de fixação da fratura da tíbia direita no atleta Adson foi realizada na última segunda-feira (7). O jogador recebeu alta do hospital nesta terça (8) e se apresenta no CT Moacyr Barbosa amanhã para iniciar tratamento com a fisioterapia.”

