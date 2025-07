Grêmio retoma calendário com o desafio de crescimento em alguns setores

O Grêmio é a primeira equipe do Brasileirão a retornar aos gramados de forma oficial. O Imortal enfrenta o São José, nesta terça-feira (8), pela decisão da Recopa Gaúcha. A final também representará o ponto de partida da missão da equipe em crescer de rendimento na segunda parte da temporada, de acordo com promessa do próprio Mano Menezes.

Em 26 dias durante a paralisação para a disputa do Mundial de Clubes, foram dez dias de recesso e outros 16 de atividades para corrigir erros e aprimorar alguns quesitos. No caso, implementar uma consistência defensiva, maior produção criativa e identificar um artilheiro no ataque.

O rendimento defensivo era uma carência evidente com a comissão técnica anterior, de Gustavo Quinteros. Em 13 partidas, o time do comandante argentino sofreu 20 gols. O período em questão envolve as semifinais e finais do Estadual, além das duas etapas iniciais da Copa do Brasil e quatro primeiras rodadas do Brasileirão.

Grêmio tem indício de melhora defensiva

Com a mudança no comando, na mesma quantidade de jogos, Mano Menezes conseguiu reduzir a fragilidade nesta situação em 50%. O clube permanece atento ao mercado para contratar um zagueiro, mas teve tentativa frustrada com Adryelson. Assim, a dupla titular provavelmente será formada por Kannemann e Wagner Leonardo.

Os dois precisarão ter atuações contundentes, e o treinador deve contar com retorno na lateral direita. Antes, a posição chegou a sofrer com ausência de opções, com três jogadores simultaneamente machucados. Por isso, houve a necessidade de improvisações do zagueiro Gustavo Martins e do volante Ronald. Para o embate com o São José, Igor Serrote já concluiu tratamento após passar por cirurgia para corrigir fratura no pulso e provavelmente ficará à disposição.

No lado esquerdo, Marlon tornou-se titular absoluto, mas há uma indefinição se estará em campo contra o São José. Isso porque ele não estará em campo na reestreia pelo Brasileirão, pois o duelo será contra o Cruzeiro, que ainda é dono dos seus direitos. Para ter a liberação para utilizá-lo, o Tricolor gaúcho precisaria pagar uma multa de R$ 1,5 milhão. Com isso, Lucas Esteves é o candidato a ser o seu substituto. No entanto, há uma contestação com o lateral-esquerdo pela inconsistência em suas atuações.

Fortalecimento criativo

No meio de campo, Mano deve estender suas modificações. Villasanti e Alex Santana provavelmente serão os titulares como volantes. O segundo deles, até o momento, é o único reforço do Imortal na segunda janela de transferências do ano. Para este jogo, o camisa 80 é um concorrente de Dodi a uma vaga entre os 11 iniciais.

A principal dúvida do treinador será a escolha do jogador que terá responsabilidades criativas no setor. Cristaldo e Monsalve travam uma disputa pela titularidade desde julho de 2024. A intenção de Mano é decidir qual dos estrangeiros será a sua principal peça. A definição também será essencial para criar um padrão e que o argentino ou o uruguaio conte com uma ajuda na criação de jogadas.

Grêmio mapeia artilheiro no grupo

Na parte ofensiva, três estrangeiros acumulam 49% dos gols do Tricolor no ano. Braithwaite marcou 13, Arezo fez seis e Cristian Olivera anotou cinco, mas apenas o centroavante uruguaio poderá estar em campo. Afinal, o dinamarquês ainda se recupera de incômodos no tornozelo direito e Olivera sofreu queimaduras nos pés depois de um acidente doméstico. A propósito, Arezo vive uma indefinição sobre a sua permanência no Grêmio. Um dos atacantes com performances incontestáveis e que deve seguir entre os 11 iniciais é Alysson. Amuzu, André Henrique, Aravena e Pavón ainda tentam se consolidar.

Para efeito de comparação, nas 13 últimas partidas de Quinteros antes de sua demissão, a equipe marcou 16 gols. Mano soma a mesma quantidade de jogos nesta passagem pelo Tricolor gaúcho, mas o poder ofensivo foi inferior, com 13 gols.

