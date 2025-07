Foi brasileiro o autor do primeiro gol da Champions 2025/26. Na vitória do Malmö sobre o Iberia Subartalo, o lateral-esquerdo Gabriel Busanello, que já defendeu a Chapecoense e está no clube sueco desde 2023, abriu o placar logo aos oito minutos. Assim, ajudou a sua equipe, atual campeã sueca, a fazer 3 a 1 no atual campeão da Geórgia, fora de casa. Como os dois jogos que começaram pouco antes e abriram a competição estavam 0 a 0, a honra do primeiro gol da competição de clubes mais relevante eliminatória da Europa é brazuca.

Este foi um dos 14 jogos de ida da 1ª fase eliminatória da Champions, com isso, o Malmö pode até perder a volta, em casa, por dois gols. Além de Busanello, marcaram o atacante islandês Daniel Gudjohnsen e Taha Alli (com passe de Busanello). O Subartalo descontou apenas nosminutos finais. A volta será dia 16. Para lembrar: cada um dos 28 times que estão jogando esta 1ª eliminatória já garantiu a premiação de R$ 1,6 milhão. Os 14 que avançarem de fase embolsam mais R$ 1,6 milhão.

Como foi a vitória do Malmö na Champions

O Malmö entrou como favorito e logo mostrou isso quando Busanello colocou o time em vantagem, sustentada até o intervalo. Na etapa final, ciente de que apenas conseguindo um bom resultado o Subartalo foi para o ataque — e isso foi fatal. Porém, mais técnicos, oo jogadores do Malmö ampliaram. O artilheiro islandês Daniel Guðjohnsen, de 19 anos marcou. Aliás, ele é considerado pela imprensa europeia como um dos dez jogadores nascidos em 2006 com maior potencial. Trata-se do filho de Eidur Gudjohnsen, ex-Chelsea, Barcelona e seleção da Islândia. Na reta final, Taha Alli ampliou em assistência de Busanello. Mas ainda teve tempo para Rusevic descontar.

Fora do calendário europeu

O Malmö é o atual campeão sueco. Mas é importante lembrar que na Suécia, assim como no Brasil, sua temporada é de janeiro a dezembro e não de julho a junho, como nos principais centros do futebol da Europa. Com isso, a atual competição está na 15ª rodada, o time é apenas o quinto colocado. Na Geórgia, o seu campeonato também está em andamento. O Iberia Subartalo é atual campeão e também o líder da competição de 2025.

Jogos de ida da 1ª fase eliminatória da Liga dos Campeões 2025/26

8/7 (Terça-feira)

Kups (Finlândia) 1×0 Milsami (Moldávia).

Iberia Saburtalo (Geórgia) 1×3 Malmö FF (Suécia).

Noah (Armênia) 1×0 Budu?nost Podgorica (Montenegro).

Levadia Tallinn (Estônia) x R?gas FS (Letônia).

Olimpija Ljubljana (Eslovênia) x Kairat Almaty (Cazaquistão).

The New Saints (País de Gales) x Shkëndija (Macedônia do Norte).

Vikingur (Islândia) x Lincoln Red Imps (Gibraltar).

Drita (Kosovo) x Differdange (Luxemburgo).

Egnatia (Albânia) x Breiðablik (Islândia).

Virtus (San Marino) x Zrinjski Mostar (Bósnia e Herzegovina).

9/7 (Quarta-feira)

Zalgiris (Lituânia) x Hamrun Spartans (Malta).

Ludogorets (Bulgária) x Dinamo Minsk (Belarus).

FCSB (Romênia) x Inter D’Escaldes (Andorra).

Shlebourne (Irlanda) x Linfield (Irlanda do Norte).

Os concorrentes da Champions 20125/26

As fases eliminatórias contarão com 53 times que disputarão mata-matas até a definição de sete classificados. Assim, se juntarão aos 29 já garantidos na fase de liga. Estas são as equipes mais bem colocadas dos países com os melhores coeficientes da UEFA. Alguns países terão até seis representantes, sendo o caso da Inglaterra, que, por ter o melhor ranqueamento garante cinco vagas, mas também teve o campeão da Liga Europa (que se classifica automaticamente), o Tottenham.

Os times já classificados para a fase de grupos são:

Inglaterra – 6 clubes

Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United e Tottenham Hotspur

Espanha – 5

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Villarreal

Itália – 4

Napoli, Inter de Milão, Atalanta e Juventus

Alemanha – 4

Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt

França – 3

PSG, Olimpique e Monaco

Holanda – 2

PSV Eindhoven e Ajax

Portugal

Sporting

Bélgica

Union Saint-Gilloise

Turquia

Galatasaray

República Tcheca

Slavia Praga

Grécia

Olympiacos

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.