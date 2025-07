Flamengo segue preparativos para enfrentar o São Paulo em meio à crise

O Flamengo segue a preparação para enfrentar o São Paulo no próximo sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no Maracanã. Segundo a programação definida pelo técnico Filipe Luís, o elenco realizará ao menos mais quatro atividades até o dia do jogo.

Recentemente, o time disputou o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. No entanto, foi eliminado nas oitavas de final após perder para o Bayern de Munique, da Alemanha. Erick Pulgar sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé durante o duelo contra os alemães. Por isso, ficará fora por tempo indeterminado. Já Gerson deixou o clube e seguiu para a Rússia

VEJA: Apesar da crise, presidente nega mudança no comando do futebol do Flamengo

Por outro lado, o meia Jorginho, que estreou no Mundial, encaixou-se bem na equipe. Assim, conquistou a titularidade sob o comando de Filipe Luís. Além disso, a diretoria busca reforços para o meio-campo e o ataque. A contratação de Mikey Johnston, do West Bromwich, esteve próxima. Contudo, após a repercussão negativa nas redes sociais, o clube recuou e desistiu do negócio. No meio disso tudo, as recentes notícias sobre Boto e uma possível insatisfação com a diretoria seguem.

No Brasileirão, o Flamengo lidera a tabela com 24 pontos. Está empatado com o Cruzeiro, mas leva vantagem no saldo de gols: 20 a 9. Agora, com o fim do Mundial, o clube retoma o foco no Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, segue vivo na Copa do Brasil e na Libertadores.

