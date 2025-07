Treinamento do Inter conta com a volta de Aguirre, Juninho e de Bernabei

O treino do Inter contou com retornos, no CT Parque Gigante, no setor defensivo nesta terça-feira (8). A principal esperança fica para Bernabei retomar as melhores condições. O lateral-esquerdo esteve presente na primeira parte do trabalho com os demais companheiros. Contudo, depois foi cumprir planejamento específico. Outras voltas foram o lateral-direito Braian Aguirre e o zagueiro Juninho.

Bernabei está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda. A expectativa é a de que o argentino tenha condições de reestrear na temporada com o Colorado no embate contra o Vitória, no próximo sábado (12). No entanto, a presença do lateral-esquerdo dependerá de uma eventual aprovação do departamento médico depois de passar por outras avaliações.

A participação de Aguirre também foi celebrada, já que ele foi desfalque no jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha após sofrer uma pancada na coxa. Deste modo, o camisa 35 passou por atividades específicas com bola. Juninho também reapareceu no gramado do centro de treinamento. O zagueiro continua em tratamento de uma contusão muscular na coxa direita. O defensor fez trabalhos físicos com a observação dos preparadores físicos. No momento em que esteve aberto à imprensa, o treinamento foi separado em duas fases.

Inter entra em reta final de preparação

Inicialmente, os atletas fizeram um coletivo em campo reduzido. Posteriormente, houve uma atividade com o intuito de praticar o drible e depois a finalização. Bernabei esteve somente com os companheiros no primeiro trabalho. Na sequência, uniu-se a Aguirre e Juninho para realizar treino específico. O goleiro Rochet, os zagueiros Mercado e Victor Gabriel, e o atacante Carbonero participaram com os demais companheiros. O quarteto esteve em recuperação no departamento médico, mas já haviam recebido aval para voltar às atividades.

O Colorado está em sua última semana de intertemporada antes de retornar aos compromissos. Ainda serão quatro dias de preparação para o embate com o Vitória, no próximo sábado (12), às 16h30, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileirão.

