Conheça Gabri Martínez, espanhol na mira do Cruzeiro

O Cruzeiro busca a contratação de atacantes de lado de campo nesta janela de transferências, que será aberta na próxima quinta-feira (10). Um dos nomes na mira da diretoria celeste é o de Gabri Martínez, de 22 anos e que atua no Braga, de Portugal.

O espanhol tem contrato até junho de 2029, com uma multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 319 milhões), de acordo com o jornal “Marca”.

A primeira proposta do Cruzeiro foi de aproximadamente 8 milhões de euros (pouco mais de R$ 50 milhões). No entanto, o Braga recusou a investida do clube mineiro, que não deve desistir. Uma nova conversa com os portugueses deve ocorrer em breve.

LEIA MAIS: Bolasie abre o jogo sobre possível renovação com o Cruzeiro

Atualmente, Gabri Martínez faz pré-temporada com o Braga, na Áustria, e vem treinando normalmente. O atacante ganhou destaque atuando mais pelo lado esquerdo do ataque. Contudo, pode jogar também pela direita.

A Raposa tem um concorrente pelo jogador. Afinal, o Mallorca, da Espanha, também tem a intenção de contratá-lo, segundo o “Marca”. A equipe já iniciou os conversas para um possível acerto.

Natural de Sant Fost de Campsentelles, município catalão pertencente à província de Barcelona, Gabri Martínez foi revelado na base do Girona. Ainda no país, passou pelo San Fernando e Mirandés, pelo qual chamou a atenção do Braga.

Assim, o Braga chegou a um acordo com o Girona, que detinha seus direitos econômicos. Na negociação, a equipe catalã mantém 25% de mais-valia de uma futura transferência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.