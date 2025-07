Inter Miami confia em renovação com Messi apesar de interesse saudita

A diretoria do Inter Miami está confiante em renovar o contrato de Lionel Messi, que atualmente tem vínculo até o fim de 2025. De acordo com informações do ‘The Athletic’, mesmo com rumores de que o Al Ahli, da Arábia Saudita, estaria interessado no craque argentino, o clube americano acredita que ele continuará nos Estados Unidos.

LEIA MAIS: Infantino anuncia criação de escritório da Fifa em prédio de Donald Trump

Messi, de 38 anos, chegou ao Inter Miami no meio de 2023. Antes disso, defendeu o Barcelona e o PSG. Pelo clube espanhol, conquistou dez títulos do Campeonato Espanhol, sete Copas do Rei e quatro Champions.

A diretoria do Inter Miami aposta que pode convencer Messi a ficar por mais tempo. O clube acredita que os Estados Unidos é o lugar ideal para ele se preparar para a próxima Copa do Mundo, marcada para acontecer em 2026 nos EUA, Canadá e México.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.