Felipe Melo cita desconfiança com jogador da Seleção: ???Sempre pode ser melhor???

O ex-jogador Felipe Melo comentou a situação de dois jogadores da Seleção Brasileira que defendem o Real Madrid. Em entrevista ao jornal espanhol “Marca”, o antigo atleta opinou que Vini Jr ainda passa por oscilações em seu desempenho, já que ainda não atingiu o auge da sua carreira. Por isso, acredita ser impreciso assegurar que o camisa 7 seja candidato absoluto a vencer a Bola de Ouro.

“Acho que um jogador como o Vinícius sempre pode ser melhor. Porque ele nunca estará 100%. Somos seres humanos. Ele sempre pode ser melhor porque é um garoto rápido e tem muita qualidade. Se ele faz três gols, sempre pode fazer quatro. Se ele faz dois, sempre pode fazer três. Ele poderia ter ido melhor na Copa do Mundo, mas já teve um jogo em que marcou um gol, deu uma assistência. Jogos como o contra o PSG são para ele. Porque é o Bola de Ouro, ele é um grande jogador”, detalhou Felipe Melo.

Continuidade no Real beneficiará volta à Seleção

Com relação a Rodrygo, o ex-jogador considera o camisa 11 como um dos principais jogadores do Real Madrid, com base no relato de outros atletas do elenco. Assim, em sua concepção, a melhor decisão até mesmo para o seu melhor aproveitamento na pentacampeã mundial seja permanecer nos Merengues.

“O Rodrygo é uma estrela. Ele é uma figura incontornável na Seleção Brasileira. Já vi entrevistas com companheiros de equipe como Bellingham e até com outros jogadores, que disseram que o Rodrygo tem mais talento. Temos que ter paciência porque chegou um novo técnico, e isso significa que muita coisa vai mudar”, justificou Felipe Melo.

“É melhor para ele ficar no Real Madrid. Mas ele também conquistou muitas coisas no Real Madrid, e não sei se ele vai jogar em outro time porque é ano de Copa do Mundo. É algo que ele precisa decidir porque tem Copa do Mundo, e é importante para ele, e ainda mais para o Brasil, que ele esteja na Copa do Mundo”, concluiu o ex-volante.

O ex-jogador está presente nos Estados Unidos para acompanhar a disputa do Mundial de Clubes. Felipe Melo foi convidado para ser embaixador da Fifa e também atua como comentarista do SporTV.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.